6 فوائد صحية مذهلة لدبس السكر الأسود

بيروت - نادين محمد - فوائد صحية مذهلة لدبس السكر الأسود، قد يساعد استهلاكه بانتظام في علاج بعض الأمراض الصحية، عند الرغبة في تناول دبس السكر الأسود كمكمل غذائي، فإن أفضل طريقة للقيام بذلك هي خلط ملعقة أو ملعقتين كبيرتين في كوب من الماء الساخن.

يجب أن نشرب هذا المكمل أول شيء في الصباح؛ لأن هذا هو الوقت الذي يحتاج فيه الجسم إلى الطاقة أكثر من غيره.

يمكنك دمج دبس السكر الأسود في مجموعة متنوعة من الأطعمة كمُحليات. يمكنك استخدامه كبديل للسكر في المشروبات.

1.يفيد دبس السكر الأسود صحة الشعر

يحتوي دبس السكر الأسود على حوالي 14 في المائة من النحاس، وهو معدن مهم يساهم في صحة الشعر. يمكن أن يؤدي الاستهلاك المطول لدبس السكر الأسود إلى تحسين صحة الشعر.

يمكن أن يؤدي استبدال دبس السكر الأسود في نظامك الغذائي بالسكر الأبيض أيضاً إلى تحسين صحة شعرك. يمكن أن يكون دبس السكر الأسود مفيداً أيضاً في التخلص من تجعد الشعر.

نظراً لأنه مصدر غني بمضادات الأكسدة، فإن دبس السكر الأسود يحارب نشاط الجذور الحرة، وبالتالي يقلل من الشيب، ويمنع تساقط الشعر.

يعتبر دبس السكر الأسود مصدراً جيداً للكالسيوم الذي يمكنه علاج تساقط الشعر.

يعتبر دبس السكر الأسود مصدراً جيداً جداً للحديد الذي قد يساعد في علاج فقر الدم.

وفقاً لتقرير نشرته الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، يعتبر دبس السكر مصدراً جيداً للحديد الذي يمكن أن يساعد في منع فقر الدم الناجم عن نقص الحديد عند الرضع والأطفال الصغار.

يحتوي دبس السكر الأسود، بالإضافة إلى فيتامينات ب، أيضاً على حمض الفوليك، وكلها عناصر غذائية تعزز إنتاج خلايا الدم الحمراء.

3.يساعد في علاج السرطان والوقاية منه

وفقاً لدراسة أمريكية، وجد أن دبس السكر الأسود فعال في علاج السرطان. إنه غني بالمعادن مثل الحديد والزنك والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامينات ب، والتي يمكن أن يؤدي نقصها إلى خطر الإصابة بالسرطان.

وجد أيضاً أن دبس السكر يحتوي على مستوى أعلى من مضادات الأكسدة، مما قد يكون مفيداً في علاج السرطان.



4.مفيد للبشرة

يحتوي دبس السكر الأسود على حمض اللاكتيك، والذي يمكن أن يلعب دوراً في علاج حب الشباب. كما أدى استهلاك دبس السكر الأسود إلى تسريع وقت التئام الجروح، وهذا في النهاية يساعد بشرتك على أن تصبح منتعشة ونقية.





5.يفيد دبس السكر الأسود النساء الحوامل

يحتوي دبس السكر الأسود على حوالي 13.2 في المائة من الحديد الذي يحتاجه جسم الإنسان؛ لنقل الأكسجين إلى خلايا الدم، لذلك من الهام تناول دبس السكر وخاصة المرأة الحامل؛ حيث لدى العديد من النساء مستويات منخفضة من الحديد أثناء الحمل، مما يزيد من خطر الولادة المبكرة أو انخفاض الوزن عند الولادة.

يحتوي دبس السكر الأسود على بعض العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في تقليل تقلصات العضلات. وتشمل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم.