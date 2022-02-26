شكرا لقرائتكم خبر عن لو مصاب بنقص الهيموجلوبين فى الدم.. نصائح لزيادة نسبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعاني نت نقص نسبة الحديد في الدم، ومصاب بالأنيميا، إذا فهذا التقرير يعد مفيد لك ولصحتك، لأنك ستقرأ النصائح الطبية التي تساعد بشكل كبير في زيادة نسبته في الدم، والحد من التعرض للإصابة لنقصه، وذلك وفقا لموقع "webmed".

أشار التقرير، إلى أن الإكثار والاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالحديد تعد من أبرز الحيل التي تزيد من نسبه الهيموجلوبين في الدم، وتقوم برفع الحديد، لذا عليك تناول اللحوم الحمراء، والبيض، والتمر، والخضروات الورقية التي تحتوي علي الحديد كالجرجير والسبانخ، البيض، وأخيرا المكسرات.

ومن أهم النصائح التي يجب القيام بها والتي قدمها التقرير، هى تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك، هذا العنصر الأساسي والذي يعد من أحد مكونات الهيموجلوبين، وأيضا يعمل علي زيادة القدرة علي تدفق كريات الدم الحمراء، ومن الأطعمة التي تحتوي عليه، السوداني، الخس، المكسرات، والسبانخ، واللحوم.

وأكد التقرير، ضرورة تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي، لأنه ثبت علميات علي دور تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي أثناء علاج انخفاض نسبة الهيموجلوبين في الدم، فيعمل علي ارتفاع النسبة بشكل سريع، وأيضا يجب التقليل من تناول المشروبات التي تقلل من فرص امتصاص الحديد بالجسم، وأبرزها المشروبات الغازية والكافيين.