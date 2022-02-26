شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق طبيعية لتقليل نسبة الكرياتينين فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للأشخاص المصابون بمشاكل في الكلي، أو ارتفاع نسبة الفوليك أسيد في الجسم، عليهم الاهتمام بقياس نسبة الكرياتينين في الدم، لأن ارتفاع نسبته تعد من الأمور المسببة للتعرض للفشل الكلوي في حالة عدم السيطرة علي هذا الأمر.

لذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع "webmed" العديد من النصائح الصحية التي يجب القيام بها لتقليل نسبة ارتفاع الكرياتينين في الدم، ومنها:

- قلل من تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، لأنها تتسبب في ارتفاع نسبة الكرياتينين بالدم، ولذا فتزيد من فرص التعرض للعديد من المشاكل الصحية علي الكلي، ولذا قلل قدر المستطاع من تناول اللحوم والبيض، والبوقوليات.

- ضرورة الإكثار من تناول الألياف الغذائية، لأنها من الأمور التي تساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة الكرياتينين في الدم، وتقلل من التعرض لأي مضاعفات صحية لمرضي الكلي، ولذا أكثر من تناول الخضروات والفواكه.

- أكثر من تناول السوائل وخاصة الماء، فهي من الحيل الجيدة والطبيعية التي تساهم في تنظيم نسبة الكرياتينين في الدم، فتجنب إبقاء الجسم يعاني من الجفاف يعد من الحيل التي تقلل التعرض لأي مشاكل في الكلي.

- من أهم النصائح تقليل الأملاح في الطعام، فارتفاع نسبة الملح في الطعام تعد من الحيل التي تتسبب في التعرض لارتفاع نسبة ضغط الدم وهذا الأمر يؤثر سلبا علي صحة الكلي، وأيضا من أسباب ارتفاع الكرياتينين في الدم.