شكرا لقرائتكم خبر عن “الألم المزمن” علامة على متلازمة مرضية غامضة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أوضحت الجمعية الألمانية لطب الألم إن “متلازمة الألم العضلي الليفي المتفشي” ، هي حالة مرضية تتميز بانتشار ألم مزمن في أماكن بالجسم دون سبب واضح أو تغيرات ظاهرة للعيان.

أشارت الجمعية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، إلى أن أسباب هذه الإصابة مجهولة، فيما يرجح الأطباء أنها اختلال في معالجة الألم في الجسم بسبب العوامل الوراثية أو التغيرات الطارئة على الألياف العصبية أو الصدمات النفسية.

وأضافت الجمعية أن لها أعراض جسدية تتمثل في آلام العضلات، والمفاصل، والأوتار، والصداع، وآلام في المعدة، والإعياء،وصعوبة في التنفس، وأعراض نفسية مثل اضطرابات النوم، وصعوبة التركيز، وتقلب المزاج، والقلق والاكتئاب.

ورغم أنها بلا علاج، لكن يمكن تخفيف متاعبها بعلاج يشمل العلاج الدوائي بمضادات الاكتئاب ومضادات الاختلاج، والعلاجين الطبيعي والنفسي.