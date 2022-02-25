شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الصحة العالمية: قلق عميق إزاء الأزمة الصحية المتصاعدة فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منظمة الصحة العالمية، عن أنها خصصت أموالاً طارئة لشراء إمدادات طبية لاوكرانيا والتى هى فى أمس الحاجة إليها.

وقال الدكتور تيدروس إدهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية فى بيان جديد له، تشعر منظمة الصحة العالمية (WHO) بقلق عميق على صحة الشعب الأوكراني في الأزمة المتصاعدة، مضيفا: يجب أن يستمر النظام الصحي في العمل لتقديم الرعاية الأساسية للأشخاص في جميع القضايا الصحية، من كورونا إلى السرطان والسكري والسل، إلى قضايا الصحة العقلية، خاصة للفئات الضعيفة مثل كبار السن والمهاجرين.

وأضاف: يجب توخي أقصى درجات العناية من قبل جميع الأطراف لضمان عدم استهداف المرافق الصحية والعاملين والمرضى ووسائل النقل والإمدادات، مضيفا، كجزء من دور منظمة الصحة العالمية في توثيق الهجمات على الصحة، سنواصل رصد مثل هذه الحوادث والإبلاغ عنها، كما أطالب بوصول مستدام وآمن لإيصال المساعدة الإنسانية.

وقال: عملت منظمة الصحة العالمية منذ عقود بشكل وثيق مع السلطات الصحية في جميع أنحاء أوكرانيا،مضيفا، لدينا معرفة عميقة بقدرات واحتياجات النظام الصحي لاوكرانيا

وتابع: قمت بتحرير 3.5 مليون دولار أمريكي من صندوق الطوارئ لحالات الطوارئ (CFE) التابع لمنظمة الصحة العالمية لشراء وتسليم الإمدادات الطبية العاجلة، موضحا إنه من المتوقع أن يزيد هذا الدعم الصحي الإنساني بعد مزيد من تقييمات الاحتياجات، هذا الدعم الجديد يكمل الإمدادات الطبية التي وضعناها مسبقًا في المرافق الصحية، وسنواصل تقديم الرعاية والدعم للأشخاص المتضررين من هذه الأزمة في جميع أنحاء أوكرانيا.