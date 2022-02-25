شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامين ك يساعد فى التئام الجروح.. اعرف الفوائد الأخرى والأطعمة الغنية به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجسادنا تحب التوازن ومن أجل صحة جيدة ومكافحة الأمراض ، يوصى باتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على جميع المغذيات الدقيقة والكبيرة، فيجب أن تحتوي الأطعمة أيضًا على الفيتامينات والمعادن اللازمة، على سبيل المثال، فيتامين (أ) مفيد للعينين ، فيتامين (ب 12) يحافظ على صحة الدم، (ج) يحافظ على قوة جهاز المناعة.

وفقا لموقع " Onlymyhealth "، توجد عدة أنواع من الفيتامينات، أحدها فيتامين ك فهو يساعد على التئام الجروح، وهناك فوائد أخرى لفيتامين ك أيضًا لمعرفة المزيد عنها والأطعمة الغنية به.

فوائد فيتامين ك

فيتامين ك عبارة عن مجموعة من البروتينات القابلة للذوبان" ، والتي يحتاجها الجسم لما يلي:

جلطة دموية أو خثرة

التئام الجروح

تساعد في بناء العظام

تنظيم مستويات الكالسيوم في الدم

على وجه التحديد ، ينتج فيتامين K بروتينًا يسمى البروثرومبين، والذي يساعد في تخثر الدم والتمثيل الغذائي للعظام .

علامات نقص فيتامين ك

فيتامين K ضروري للعديد من وظائف الجسم، وبالتالي، يجب أن تحصل على ما يكفي من نظامك الغذائي، إذا كان جسمك يعاني من نقص في هذه المغذيات الحيوية، فسوف تظهر عليه الأعراض التالية:

تنزف من أنفك أو في جهازك الهضمي

تتعرض للكدمات بسهولة

تستغرق الجروح وقتًا طويلاً للشفاء

وجود دم في البراز

نزيف مفاجئ في المخ

ضعف نمو العظام

عظام ضعيفة

هشاشة العظام

إذا واجهت أيًا من هؤلاء ، يجب عليك استشارة طبيبك. وبناءً على ذلك ، زد من تناولك لفيتامين ك عن طريق الأطعمة أو المكملات الغذائية ، حسب توصيات الطبيب.

الأطعمة الغنية بفيتامين ك

فيما يلي بعض الأطعمة التي يمكنك تناولها: