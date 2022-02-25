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شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامين ك يساعد فى التئام الجروح.. اعرف الفوائد الأخرى والأطعمة الغنية به والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجسادنا تحب التوازن ومن أجل صحة جيدة ومكافحة الأمراض ، يوصى باتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على جميع المغذيات الدقيقة والكبيرة، فيجب أن تحتوي الأطعمة أيضًا على الفيتامينات والمعادن اللازمة، على سبيل المثال، فيتامين (أ) مفيد للعينين ، فيتامين (ب 12) يحافظ على صحة الدم، (ج) يحافظ على قوة جهاز المناعة.
وفقا لموقع " Onlymyhealth "، توجد عدة أنواع من الفيتامينات، أحدها فيتامين ك فهو يساعد على التئام الجروح، وهناك فوائد أخرى لفيتامين ك أيضًا لمعرفة المزيد عنها والأطعمة الغنية به.فوائد فيتامين ك
فيتامين ك عبارة عن مجموعة من البروتينات القابلة للذوبان" ، والتي يحتاجها الجسم لما يلي:
- جلطة دموية أو خثرة
- التئام الجروح
- تساعد في بناء العظام
- تنظيم مستويات الكالسيوم في الدم
- على وجه التحديد ، ينتج فيتامين K بروتينًا يسمى البروثرومبين، والذي يساعد في تخثر الدم والتمثيل الغذائي للعظام.
فيتامين K ضروري للعديد من وظائف الجسم، وبالتالي، يجب أن تحصل على ما يكفي من نظامك الغذائي، إذا كان جسمك يعاني من نقص في هذه المغذيات الحيوية، فسوف تظهر عليه الأعراض التالية:
- تنزف من أنفك أو في جهازك الهضمي
- تتعرض للكدمات بسهولة
- تستغرق الجروح وقتًا طويلاً للشفاء
- وجود دم في البراز
- نزيف مفاجئ في المخ
- ضعف نمو العظام
- عظام ضعيفة
- هشاشة العظام
إذا واجهت أيًا من هؤلاء ، يجب عليك استشارة طبيبك. وبناءً على ذلك ، زد من تناولك لفيتامين ك عن طريق الأطعمة أو المكملات الغذائية ، حسب توصيات الطبيب.الأطعمة الغنية بفيتامين ك
فيما يلي بعض الأطعمة التي يمكنك تناولها:
- الخضار الورقية الخضراء مثل السبانخ والملفوف والبروكلي والخس واللفت وغيرها
- فول الصويا
- الحبوب المدعمة
- الخوخ
- حقائق أخرى عن فيتامين ك
- فيما يلي بعض الفوائد الأخرى لفيتامين ك :
- ترتبط المستويات العالية من فيتامين K بتحسين الذاكرة العرضية لدى كبار السن.
- يساعد في خفض مستويات ضغط الدم.
- يقلل فيتامين ك أيضًا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.