الضغط النفسي “stress”.. لن تصدق ماذا سيفعل بك إن استمر فترة طويلة!!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 فبراير 2022 07:16 مساءً - يصاب الكثير منا وبشكل متزامن بحالات متعددة من الضغط النفسي، والتي تترك آثاراً سلبية نفسية وعضوية على أجسامنا، ويوصّف العلماء هذه المشكلة بأنها ردة فعل طبيعية للجسم والعقل تجاه بعض الأحداث، مثل المسؤوليات اليومية أو الأحداث المهمة.

ويشير العلماء إلى أن الضغط النفسي قد يكون مفيدًا في حال ظهوره لفترة قصيرة، أما إذا كان الضغط النفسي مستمرًا لفترات طويلة فهو يسبب العديد من الاثار السلبية.

وبحسب ما أورد موقع “ويب طب”، فإن الاثار الجانبية المحتملة للضغط النفسي على الجسم هي كالتالي:

1. تأثير الضغط النفسي على الجهاز العصبي

أحد اثار الضغط النفسي على الجهاز العصبي هو تفعيل غدة تحت المهاد (Hypothalamus)، مما يسبب إفراز هرمونات التوتر: الأدرينالين (Adrenaline)، والكورتيزول (Cortisol).

والجدير بالذكر أن الضغط النفسي على المدى الطويل قد يؤدي إلى ظهور بعض الأمراض، مثل:

الاكتئاب.

القلق.

الصداع التوتري والشقيقة.

2. تأثير الضغط النفسي على الجهاز الدوراني

إن إفراز هرمونات التوتر يعمل على زيادة سرعة نبضات القلب، حتى يستعد الجسم للدخول في مرحلة القتال أو الهروب (Fight or flight)، مما يؤدي إلى تدفق الدماء بشكل سريع إلى أجزاء الجسم.

وفي حال استمرار الضغط النفسي لمدة طويلة، فقد تظهر بعض الأمراض على الجهاز الدوراني، مثل:

ارتفاع ضغط الدم.

النوبة القلبية.

السكتة الدماغية.

3. تأثير الضغط النفسي على الجهاز المناعي

قد يسبب الضغط النفسي انخفاضًا في قدرة الجهاز المناعي على محاربة الالتهابات المختلفة، حيث أن الضغط النفسي يسبب زيادة في بروتينات السايتوكاين (Cytokines) التي تسبب الالتهاب (Inflammation) وتزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض، مثل:

أمراض القلب.

السكري.

التصلب اللويحي (Multiple sclerosis).

تصلب الشرايين (Atherosclerosis).

4. تأثير الضغط النفسي على الجهاز الهضمي

إن الجهاز الهضمي مليء بالأعصاب التي تتأثر بسرعة بسبب الضغط النفسي، مما يؤدي إلى العديد من الأمراض، مثل:

الارتجاع المريئي.

متلازمة الأمعاء المتسربة (Leaky gut syndrome).

قرحة المعدة.

5. تأثير الضغط النفسي على الجهاز التناسلي

إن الضغط النفسي يسبب بعض المشكلات في الجهاز التناسلي لدى كل من الرجل والمرأة، حيث أن الضغط النفسي قد يزيد من مستويات هرمون التستوستيرون (Testosterone) عند الرجل في حال كان الضغط لمدة قصيرة.

أما في حال استمراره لفترات طويلة فهو يسبب العديد من المشكلات، مثل:

قلة عدد الحيوانات المنوية.

ضعف الانتصاب (Erectile dysfunction).

التهاب البروستاتا.

أما عند النساء، فإن الضغط النفسي يؤثر على الدورة الشهرية، فقد يتسبب الضغط النفسي بالآلام الشديدة خلال الدورة الشهرية أو غزارتها، كما قد يؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية أو انقطاعها كليًا، كما أن الضغط النفسي قد يزيد من شدة أعراض سن اليأس.

كيف يمكن التقليل من اثار الضغط النفسي؟

لا بد لنا من معرفة الطرق التي يمكن اتباعها للتقليل من اثار الضغط النفسي على الجسم، ومن هذه الطرق نذكر:

أداء التمارين الرياضية المختلفة عند الشعور بالضغط النفسي، مثل: المشي، أو ركوب الدراجة.

تناول غذاء صحي متوازن غني بمضادات الأكسدة.

الحرص على الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلًا.

الاجتماع مع الأصدقاء بشكل منتظم وتمضية الوقت الممتع المليء بالضحك.

اتباع تقنيات الاسترخاء المختلفة، مثل: التنفس العميق، أو اليوغا.

متى يجب الذهاب إلى الطبيب؟

بعد التعرف على إجابة سؤال “ماذا يحدث للجسم عند الضغط النفسي؟”، يجب معرفة بعض الأعراض التي قد تظهر بسبب الضغط النفسي والتي تستدعي زيارة الطبيب، ومن هذه الأعراض نذكر: