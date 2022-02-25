شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو أفضل وقت لإجراء فحص سكر الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشمل التعايش مع مرض السكري مراقبة مستويات السكر في الدم (وتسمى أيضًا مستويات الجلوكوز في الدم)، حيث يقوم معظم الأشخاص بذلك عن طريق وخز أصابعهم بمقياس السكر في الدم (مقياس الجلوكومتر)، الذي يقيس السكر في كمية صغيرة من الدم. 1

وفقا لموقع " verywellhealth "، يستخدم بعض الأشخاص جهاز مراقبة الجلوكوز المستمر (CGM) ، وهو جهاز استشعار تحت الجلد يفحص نسبة السكر في الدم كل بضع دقائق، ويجب على الأشخاص الذين يستخدمون المراقبة المستمرة للسكري أيضًا استخدام مقياس سكر الدم يوميًا للتأكد من دقة المراقبة المستمرة للسكري.

عندما تكون مصابًا بداء السكري، فإن مراقبة مستويات السكر في الدم أمر بالغ الأهمية لأن الحفاظ على نسبة السكر في الدم في النطاق المستهدف يمكن أن يساعد في منع المضاعفات، بما في ذلك :

مرض قلبي

مرض الكلية

مشاكل في الرؤية

عندما تقوم بفحص نسبة السكر في الدم لديك، هناك عدة مرات على مدار اليوم يوصي بها خبراء الصحة بفحص نسبة السكر في الدم.

لماذا يتم فحص سكر الدم؟

سواء كنت مصابًا بداء السكري من النوع 1 أو داء السكري من النوع 2 ، فإن فحص نسبة السكر في الدم يتيح لك معرفة ما الذي يجعل نسبة السكر في الدم ترتفع أو تنخفض، على سبيل المثال ، بعض العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم هي:

تناول الكثير من الطعام ، وخاصة الكربوهيدرات

الخمول

نقص الأنسولين (هرمون يؤيض الطعام)

أدوية معينة

مرض

إجهاد

الم

كيف يتم قياس سكر الدم؟

يتم قياس مستويات السكر في الدم بشكل مختلف اعتمادًا على الجهاز الذي تستخدمه.

جهاز مراقبة نسبة السكر في الدم

تعمل أجهزة قياس السكر في الدم باستخدام قطعة من الورق مغلفة بإنزيم ( جلوكوز أوكسيديز) يتفاعل مع الجلوكوز في الدم، بالإضافة إلى ذلك ، يوجد قطب كهربائي في جهاز القياس يقوم بإنشاء إشارة كهربائية عندما يكتشف تفاعل الجلوكوز.

جهاز مراقبة الجلوكوز المستمر (CGM)

أنت ترتدي أجهزة مراقبة مستمرة للجلوكوز (CGMs) تحت الجلد على بطنك أو ذراعك، وبدلاً من قياس مستويات الجلوكوز في الدم، مثل مقياس السكر في الدم، يقيس جهاز المراقبة المستمرة للسكري مستويات الجلوكوز في السائل بين الخلايا، ثم يرسل المستشعر المعلومات إلى الشاشة.

متى يتم فحص سكر الدم

قد يعتمد عدد مرات فحص نسبة السكر في الدم على عدة عوامل، منها:

نوع مرض السكري الذي تعاني منه

إذا كنت تتناول الأنسولين (نسخة مصنّعة من الهرمون الذي يصنعه البنكرياس) أو دواء آخر لإدارة مرض السكري لديك

قد لا يحتاج الأشخاص المصابون بمرض السكري الذي يتم التحكم فيه جيدًا ولا يتناولون الأنسولين إلى فحص نسبة السكر في الدم كثيرًا، ومع ذلك، فمن الأهمية بمكان العمل مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لتحديد التردد المناسب.

مرض السكر النوع 1

يحتاج الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 1 (ويسمى أيضًا "سكري الأحداث" لأنه يظهر في مرحلة الطفولة) إلى فحص نسبة السكر في الدم بشكل متكرر، تتمحور مراقبة نسبة السكر في الدم لمرض السكري من النوع 1 حول أوقات الوجبات وتتضمن:

قبل الإفطار والغداء والعشاء

ساعتين إلى ثلاث ساعات بعد كل وجبة

النطاق المستهدف

يتم تحديد النطاقات المستهدفة لمستويات الجلوكوز في الدم بناءً على العديد من العوامل، بما في ذلك:

منذ متى وأنت مصاب بالسكري

عمرك

حالات أو مضاعفات صحية أخرى

توصي جمعية السكري الأمريكية بالنطاقات المستهدفة التالية لمعظم البالغين المصابين بداء السكري من غير الحوامل:

جلوكوز البلازما قبل الأكل (مستوى الجلوكوز قبل تناول الوجبة): 80-130 ملليغرام لكل ديسيلتر (ملجم / ديسيلتر)

جلوكوز البلازما بعد الأكل (مستوى الجلوكوز لديك بعد ساعة إلى ساعتين من بدء الوجبة): أقل من 180 مجم / ديسيلتر

أعراض مرض السكري غير المنضبطكيفية فحص سكر الدم

عادة ما يقوم مرضى السكري بفحص مستويات السكر في الدم بأنفسهم. ومع ذلك ، من الجيد أن يكون لديك زميل في الغرفة أو صديق أو أحد أفراد العائلة يعرف أيضًا كيفية القيام بذلك إذا كنت مريضًا ولا يمكنك القيام بذلك بنفسك.

لاستخدام جهاز قياس السكر في الدم ، اتبع الخطوات التالية: