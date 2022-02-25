هذا ما لا تعرفه عن عدوى الجدري المائي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

الجدري المائي هو عدوى، يمكن أن ينتشر عندما يسعل أو يعطس شخص مصاب بالجدري المائي وتستنشق قطرات الهواء.

يظهر على شكل طفح جلدي مع حكة مع بثور صغيرة مملوءة بالسوائل، ويؤدي إلى طفح جلدي وحكة، يسمى الطفح الجلدي متعدد الأشكال عند البالغين والأطفال، وذلك وفقا لموقع “the healthy”.

ما هي أعراض الجدري المائي ؟

يظهر الطفح الجلدي المصاحب للحكة الناتجة عن الإصابة بالجدري المائي بعد 10 إلى 21 يومًا من التعرض للفيروس وعادة ما تستمر حوالي خمسة إلى 10 أيام ، قد يلاحظ المرء علامات حمراء مثل الطفح الجلدي والحمى والتهاب الحلق وآلام البطن والنتوءات بالسوائل والتعب والحكة والألم وحرق الجلد وضعف الشهية والبقع الجلدية والصداع.

ما هي عوامل الخطر لعدوى الجدري المائي؟

يكون المرض خفيفًا بشكل عام عند الأطفال الأصحاء، في الحالات الشديدة، ويمكن أن يغطي الطفح الجلدي الجسم بالكامل ، وقد تتشكل الآفات في الحلق والعينين والأغشية المخاطية للإحليل والشرج والمهبل.

ماذا تفعل إذا أصيبت؟

لا يجب تأخير العلاج بمجرد ملاحظة العلامات، على المرضى الذين يعانون من جدري الماء يمكن أن يساعدوا في منع انتقال العدوى عن طريق عزل أنفسهم في المنزل حتى تجف جميع البثور وتتقشر.

ما هي طرق العلاج من عدوى الجدري المائي ؟

يتوفر لقاح يقي الأطفال من جدري الماء، كما أن الأدوية المضادة للفيروسات يمكن أن تساعد أولئك الذين يعانون من جدري الماء، تحتاج إلى ترطيب نفسك جيدًا، يجب البدء في استخدام الأدوية في أقرب وقت ممكن لتقليل تكاثر الفيروس، ويمكن وصف المسكنات ومضادات الهيستامين لتقليل الألم والحكة.

ما هي طرق الوقاية من العدوى؟

إن أفضل طريقة ممكنة للوقاية من جدري الماء هي الحصول على لقاح الحماق وهو آمن تمامًا، أولئك الذين يأخذون لقاح جدري الماء لن يصابوا بالجدري المائي، وإذا أصيبوا بجدري الماء، ستكون أعراضه خفيفة.