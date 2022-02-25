فيتامين B12.. ما مؤشّرات نقصه في الجسم؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

يعاني العديد من الناس نقصًا في فيتامينات كثيرة، نظرا لعدم اتباعهم، في معظم الأحيان، نظاما غذائيا غنيا بأطعمة متنوعة ومختلفة تمدّ الجسم بمختلف العناصر الغذائية والمعادن والفيتامينات.

ومن هذه العناصر، فيتامين بي 12، الأساسي والذي يدخل في عدد من الوظائف الجسمية فهو ضروري لانتاج خلايا الدم الحمراء وعمل الجهاز العصبي بشكل سليم. ويمكننا ان نجد هذا الفيتامين في المنتجات الحيوانية: منتجات الألبان واللحوم والأسماك والبيض.

ولذلك فإنَّ النباتيين على اختلاف فئاتهم، وكذلك أولئك الذين قللوا من استهلاكهم للأطعمة ذات الأصل الحيواني لأسباب صحية، يتأثرون بشكل مباشر بخطر النقص. لكن قد يتأثر أشخاص آخرون أيضاً.

مخاطر نقص فيتامين b12 تزداد مع التقدم في السن

يعاني أيضاً ما بين 10 و 30% من الأشخاص فوق سن الخمسين من نقص فيتامين بي 12، دون أن يكونوا على علم بذلك. في الواقع، يصبح امتصاص هذا الفيتامين أكثر صعوبة مع تقدم العمر. من المعقد بشكل متزايد أن يستوعب الجسم 4 ميكروغرامات الموصى بها كل يوم (ميكروغرام/ اليوم) من قبل ANSES للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً.

ويمكن لبعض أدوية السكري من النوع 2 ومنظمات الحموضة أن تتداخل أيضاً مع فيتامين بي 12. يمكن لجراحة إنقاص الوزن وأمراض معينة مثل مرض الاضطرابات الهضمية ومرض كرون وأمراض المناعة الذاتية وفقر الدم الخبيث (أو بريمر) أن تمنع عملية الامتصاص الطبيعي لفيتامين بي 12.

يجب أن يزداد المدخول من فيتامين بي 12 للنساء الحوامل إلى 4.5 ميكروغرام/ اليوم، وللنساء المرضعات إلى 5 ميكروغرام/ يوم.

أهم أعراض نقص فيتامين b12

يمكن أن يظهر نقص فيتامين بي 12 بعدة طرق. ترتبط الأعراض العامة بجميع أنواع فقر الدم، مثل التعب والضعف وضيق التنفس والدوخة والخفقان والوخز والتنميل في القدمين واليدين والإمساك وفقدان الذاكرة والتهيج وتقلب المزاج. وغني عن القول إن التشخيص يصعب تحديده.



تورم اللسان: عارض خفي لنقص فيتامين b12

تتحدث اختصاصية التغذية هيلين ويست عن عارض آخر، وهو تورم اللسان. يمكن أن تتطور هذه الحالة المعروفة أيضاً باسم التهاب اللسان بسرعة ودون سابق إنذار. وتتميز بتغير في مظهر ولون اللسان، بحيث يصبح أحمر ومؤلماً، وبضمور الحليمات.

بالإضافة إلى اللسان المتورم، فإنَّ الأشخاص الذين يعانون من نقص حاد في فيتامين بي 12 قد يُصابون أيضاً بقرح في الفم أو إحساس “بالدبابيس” على اللسان. يلعب هذا الأخير أيضاً دوراً في الحفاظ على التوازن والتنسيق، وقد يجد الأشخاص الذين يعانون من نقص شديد أيضاً “صعوبة في المشي والتنقل”، كما تحدد اختصاصية التغذية.

يزيد نقص فيتامين b12 من خطر الإصابة بالاكتئاب

يعتبر نقص فيتامين بي 12 شائعاً بشكل خاص بين النباتيين وهذه الحالة يجب أن تؤخذ على محمل الجد ليس فقط للصحة الجسدية، ولكن أيضاً للصحة العقلية، كما يزعم باحثون من كلية ترينيتي في دبلن. أظهرت دراستهم المنشورة في “المجلة البريطانية للتغذية” وجود خطر أعلى بشكل ملحوظ للإصابة بأعراض الاكتئاب في حالة نقص فيتامين بي 12 لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً.