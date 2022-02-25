بيروت - نادين محمد -

أسباب الصداع المستمر يومياً عديدة، فمعظمنا شعر بأعراض الصداع في مرحلة ما من حياته، وعادةً ما تكون مصدر إزعاج بسيط يمكن تخفيفه باستخدام مسكنات الألم، ولكن ماذا لو كان الصداع مستمراً، كل يوم تقريباً؟

يحدث الصداع اليومي المزمن عندما يكون لديك صداع لمدة 15 يوماً أو أكثر شهرياً خلال فترة 3 أشهر. يمكن أن يعاني كل من البالغين والأطفال من صداع مزمن أو مستمر.

أسباب الصداع المستمر يومياً وأنواعه

1-صداع التوتر

الذي يبدو وكأن رباطاً مشدوداً قد تم وضعه حول رأسك.

2-نوبات الصداع النصفي

التي تبدو وكأنها صداع شديد الخفقان يمكن أن يحدث في أحد جانبي رأسك أو كليهما.

الصداع العنقودي، الذي يمكن أن يحدث بشكل متقطع على مدى أسابيع أو شهور، ويمكن أن يسبب ألماً شديداً في جانب واحد من رأسك، غالباً في المنطقة المحيطة بالعين أو خلفها.

3-الشقيقة المستمرة

وهي صداع مستمر أو يومي يحدث في جانب واحد من رأسك وقد يشبه الصداع النصفي.

صداع يومي جديد ومستمر، والذي يتضمن ألم الصداع الذي يأتي فجأة، ويستمر في الحدوث يومياً، ويستمر لعدة أشهر دون تخفيف.

أسباب الصداع المستمر يومياً وأعراضه

يمكن أن تختلف أعراض الصداع المستمر تبعاً لنوع الصداع الذي نعاني منه. تشمل آلام الرأس التي يمكن أن تشمل أحد جانبي رأسك أو كليهما:

الشعور بالخفقان أو الشد.

تختلف في شدتها من خفيفة إلى شديدة.

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى:

الغثيان أو القيء.

التعرق.

الحساسية للأضواء أو الأصوات أو الروائح.

انسداد أو سيلان الأنف.

احمرار العين.

الدوار.

الشعور بالقلق أو الغضب.

لماذا قد تصاب بالصداع اليومي؟

لا يزال الأطباء لا يعرفون بالضبط ما الذي يسبب أعراض الصداع اليومية.

1-شد عضلي

يمكن أن يؤدي شد عضلات الرأس والرقبة إلى حدوث توتر ويؤدي إلى آلام الصداع.

2-الهرمونات

ترتبط التغيرات في مستويات بعض الهرمونات، مثل الإستروجين، بظهور بعض أنواع الصداع. على سبيل المثال، من المحتمل أن تلعب التغيرات التي تحدث بشكل طبيعي في مستويات هرمون الإستروجين دوراً في زيادة انتشار الصداع النصفي لدى النساء.

3-علم الوراثة

يعتقد الخبراء أن الجينات يمكن أن تؤثر على قابليتك للإصابة بأنواع معينة من الصداع، وخاصة الصداع النصفي ومن المعروف أن الصداع يحدث غالباً بسبب نمط الحياة أو العوامل البيئية. تتضمن بعض الأمثلة ما يلي:

ضغط عصبي.

قلة النوم.

تخطي الوجبات.

مجهود جسدي.

التغيرات في الطقس.

استخدام الكافيين.

مشاعر القلق أو الاكتئاب.

أنواع معينة من الأدوية.

في حين أن مسكنات الألم غالباً ما تستخدم لتخفيف آلام الصداع، إلا أن الإفراط في استخدامها يمكن أن يسبب صداعاً مستمراً. ويعتقد الخبراء حالياً أن الصداع المستمر أو المزمن ينتج عندما يتحول اضطراب الصداع العرضي إلى اضطراب مزمن. في حين أن الآليات الكامنة وراء هذا التغيير غير مفهومة جيداً، فإن بعض عوامل الخطر للانتقال من الصداع العرضي إلى الصداع المزمن تشمل:

الإفراط في استخدام مسكنات الألم.

بدانة.

النوم المتقطع.

تناول نسبة عالية من الكافيين.

مستويات عالية من التوتر باستمرار.

كيف يتم علاج الصداع؟

يعتمد نوع علاج الصداع الذي نحتاجه على الكثير من الأشياء، بما في ذلك نوع الصداع الذي نعاني منه وعدد مرات حدوثه وسببه.

ومن المهم الالتزام بالعادات الصحية التي تجعلك تشعرين بالسعادة، مثل ممارسة الرياضة بانتظام، والنوم الكافي، والنظام الغذائي الصحي.

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