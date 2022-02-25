بيروت - نادين محمد -

فوائد الإسبغول للقولون عديدة، فهو غني بالألياف الغذائية القابلة للذوبان بنسبة 70%، والإسبغول علاج شائع لفقدان الوزن بشكل فعال وإزالة السموم من الجهاز الهضمي، ولديه قائمة لا تعد ولا تحصى من الفوائد الصحية التي يقدمها.

1. الإسبغول معالج الإمساك

الإسبغول علاج جيد يستخدم كمليّن منذ العصور لتخفيف الإمساك وتتسبب الألياف غير القابلة للذوبان الموجودة في الإسبغول في تليين البراز، وبالتالي تحسين حركة الأمعاء.

أضيفي ملعقتين صغيرتين من الإسبغول في كوب من الحليب الدافئ واستهلكيه قبل الذهاب إلى النوم كل ليلة لبضعة أسابيع.

2. الإسبغول يقلل من نسبة الكوليسترول

الإسبغول غني بالألياف الغذائية، وتساعد خصائصه في تقليل نسبة الكوليسترول في الدم. ويشكل الإسبغول طبقة رقيقة في الأمعاء، ويمنع امتصاص الكوليسترول من الطعام ويساعد بكفاءة في خفض نسبة الكوليسترول.

3. الإسبغول يساعد في تخسيس الوزن

يساعدك الإسبغول على الشعور بالشبع لفترة طويلة، وبالتالي الحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام. يساعد تناول مسحوق الإسبغول الممزوج بالماء وعصير الليمون في المساعدة على إنقاص الوزن عند تناوله على معدة فارغة في الصباح.

4. الإسبغول يخفف من الإسهال

تساعد الألياف الموجودة في الإسبغول في علاج الإمساك الذي يعمل بشكل جيد عندما تعاني من الإسهال.

5. الإسبغول يعزز الهضم

فوائد الإسبغول للقولون كونه معبأ بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، يساعد الإسبغول في تنظيم حركة الأمعاء عن طريق إفراغ حركة الطعام، ويمكنك تناول ملعقتين صغيرتين من الإسبغول في كوب من اللبن وتناوله قبل النوم في تقليل أعراض الجهاز الهضمي بفارق 45٪ لدى الأشخاص المصابين بالتهاب القولون التقرحي .

6. الإسبغول لنظام غذائي خالٍ من الجلوتين

إذا كنت تتبعين نظاماً غذائياً خالياً من الغلوتين، فهناك العديد من الوصفات التي يمكن تحضيرها باستخدام Isabgol؛ لأنه خالٍ من الغلوتين أيضاً .

7. الإسبغول يعالج الحموضة

الحموضة مشكلة يعاني منها معظم الناس، ويعتبر الإيزابغول أفضل علاج طبيعي لهذه الحالة. عند تناول الإسبغول يكسو بطانة المعدة بطبقة واقية تحميها بدورها من التهيج الناتج عن الحموضة؛ نظراً لأنه يساعد في الهضم السليم وإفراز أحماض المعدة.

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