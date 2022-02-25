شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء هنود يزيلون 3 ذبابات حية من عين امرأة أمريكية فى جراحة نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن أطباء هنود، بمستشفى فى دلهى، من إجراء جراحة نادرة، أخرجوا خلالها 3 ذبابات حية من عين امرأة أمريكية زارت غابات الأمازون مؤخرا، إذ تم تشخيص السيدة الأمريكية وعلاجها من حالة نادرة من "النغف" فى إحدى مستشفيات دلهى.

وكشفت المستشفى عن معاناة المرأة من نوعا من عدوى الأنسجة في عينها، وخضعت لعملية جراحية ناجحة في مستشفى فورتيس، وخلال العملية، تمت إزالة ثلاث ذبابات حية بحجم 2 سم تقريبا من المرأة البالغة 32 عاما، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

المرأة كانت قد استشارت أطباء في الولايات المتحدة، لكن لم يكن بالإمكان إزالة "النغف"، وأعطوها بعض أدوية تخفيف الأعراض، لكنها عانت من أعراض مثل تورم في الجفن العلوي الأيمن مع احمرار وألم، كما اشتكت من إحساسها بشيء يتحرك داخل جفونها من حين لآخر منذ الأسابيع الأربعة أو الستة الماضية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد نديم، استشاري ورئيس قسم الطوارئ بالمستشفى: "إنها حالة نادرة جدًا من النغف، لذلك يجب تقييم هذه الحالات بالتفصيل بشكل عاجل"، وأضاف: "المواطنة الأمريكية مسافرة ولديها تاريخ في زيارة غابات الأمازون منذ شهرين، تم تشخيص حالة الاشتباه في وجود جسم غريب من تاريخ سفرها وملاحظة الحركات داخل جلدها".

والنغف هو نوع من عدوى يرقات الذباب في الأنسجة البشرية، يمكن أن تصيبك هذه العدوى في الغالب في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية.