شكرا لقرائتكم خبر عن من الكركم إلى المشروم .. خمسة أطعمة تساعد فى الوقاية من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك أطعمة معينة لها خصائص مقاومة للسرطان، وقالت شويتا مهاديك، أخصائية التغذية السريرية في مستشفى فورتيس بالهند، إنه على الرغم من عدم وجود دليل قاطع على أن نوعًا معينًا من الطعام يمكن أن يمنع أو يوقف السرطان، فإن اتباع نظام غذائي صحي من الخضار والفواكه هو عوامل حاسمة في منع الأمراض الخطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والسكري وربما السرطان، وفقا لما نشره موقع " indianexpress".

وفقًا لـ مهاديك، فإن النظام الغذائي الذي يحتوي على مزيج جيد من الخضار والفواكه، بما في ذلك العناصر النباتية مثل البروكلي والتوت والثوم، أظهر بعضًا من أهم الروابط للوقاية من السرطان، فهى منخفضة السعرات الحرارية والدهون، كما أنها مليئة بالمواد الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

5 أطعمة يجب إضافتها إلى نظامه الغذائي للوقاية من السرطان :

بذور الكتان:

تحتوي بذور الكتان على قشور عالية تحمي من السرطانات التي تعتمد على هرمون الاستروجين مثل سرطان الثدي ، بذور الكتان وزيت بذور الكتان من بين مصادر حمض أوميجا 3 الدهنية الأساسية القليلة ، والتي تحمي من الخلايا السرطانية المسئولة عن سرطان الثدي.

الكركم:

يحتوي الكركم على مركب يعرف باسم الكركمين يمكنه تثبيط الخلايا السرطانية، مثل سرطان الثدي والجهاز الهضمي والرئة والجلد، لقد وجدت الدراسات أنه يمكن أن يساعد بشكل كبير في محاربة وإبطاء انتشار سرطان الثدي بسبب خصائصه القوية الواقية للخلايا ومضادات الأكسدة والمضادة للالتهابات.

العنب البري:

العنب البري مليء بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في الوقاية من سرطان الثدي، تعمل المواد الكيميائية النباتية الموجودة في العنب البري معًا لمنع نمو وانتشار أشكال مختلفة من سرطان الثدي، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة مثل حمض الإيلاجيك ، الذي له خصائص مضادة للسرطان.

البروكلي:

يحتوي على مركبات مقاومة للسرطان تعرف باسم إندول -3 كاربينول والتي تساعد على تغيير استقلاب الإستروجين وتثبيط نمو خلايا أورام الثدي، كما أنها تحمي من السرطانات التي تعتمد على الهرمونات مثل الثدي وعنق الرحم والبروستاتا .

المشروم:

أظهرت خصائصه المضادة للالتهابات والفيروسات وتقليل الكوليسترول وتقوية المناعة ، مما يساعد على خفض ضغط الدم ومستويات السكر في الدم بشكل عام ، يعتبر المشروم مصدرًا جيدًا للنياسين (فيتامين ب 3) والريبوفلافين (فيتامين ب 2).