شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشياء يمكن أن يكشفها شعرك عن صحتك العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لشعرك أن يعطي إشارات لبعض المشكلات الصحية المحتملة، حيث يعانى الكثيرون من مشاكل تساقط الشعر، والتي يمكن علاجها بقليل من العناية، ومع ذلك، إذا لم يتحسن شعرك، فهذه ليست علامة جيدة على صحتك العامة، في هذا التقرير نتعرف على 5 أشياء يمكن أن يكشفها شعرك عن صحتك العامة، بحسب موقع "health".

6 أشياء يمكن أن يكشفها شعرك عن صحتك العامة1. الشعر الجاف والمتقصف

يمكن أن يكون الشعر الجاف والمتقصف بسبب نقص التغذية، ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بصحتك، يمكن أن يكون سبب ذلك هو ارتفاع ضغط الدم، والتعب، والتغيرات الهرمونية، ونقص البروتين، ونقص فيتامين أ والزنك، والأحماض الدهنية الأساسية.

2. تساقط الشعر

إذا كنت تعانين من تساقط الشعر، فمن المحتمل أنك قد تكونين مصابة بمتلازمة تكيس المبايض بصرف النظر عن هذا، يمكن أن يكون تساقط الشعر بسبب العديد من العوامل وأهمها نقص البروتين الضروري لنمو الشعر، ومن ثم يمكن أن يكون بسبب الإجهاد ومشكلة الغدة الدرقية، ويمكن أن يكون بسبب نقص الحديد أو فقر الدم.

3. تقصف الشعر وتكسره

يعد الشعر الضعيف أو أطراف الشعر المتقصفة مؤشرًا على أن جسمك يعاني من الجفاف وأنك بحاجة إلى تناول المزيد من الماء ويمكن أن يتسبب الجفاف أيضًا في جفاف الشعر وتقصفه إلى جانب ذلك ، يمكن أن تشير الأطراف المتقصفة أيضًا إلى نقص فيتامين ب 6 والمغنيسيوم والزنك لذا ، استمر في فحص نظامك الغذائي.

4. الشيب المبكر

الشيب المبكر هو نتيجة لمشاكل هرمون التوتر، ونقص النحاس أو حمض الفوليك ونقص فيتامينات ب".

يمكن أن يكون الشيب المبكر أيضًا وراثيًا بسبب التدخين. للتخلص منه، حاول تناول نظام غذائي أكثر تغذية يحتوي على المزيد من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن الأخرى، وتوقف عن التدخين.

5. ضعف الشعر وخشونة ملمسه

إذا لاحظت تغيرًا في ملمس شعرك، فقد يكون ذلك بسبب ارتفاع ضغط الدم ، والتعرض المطول لأشعة الشمس أو أمراض القلب، ونقص فيتامين أ.