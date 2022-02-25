شكرا لقرائتكم خبر عن عصير البنجر والجزر هيخلصك من سموم الجسم وهيعالج الضغط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد عصير البنجر من الأطعمة المهمة نظرا إلى فوائده الصحية العديدة ، يفضل الكثيرون إضافة الجزر إلى العصير، وهما مفيدان فى زيادة تدفق الدم وخفض ضغط الدم وإزالة السموم من الجسم ، بفضل وجود العديد من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة الأساسية، وفقا لما نشره موقع " food-ndtv".

وفى السطور القادمة سوف ندرج بعض الأسباب لإضافة عصير البنجر والجزر جنبًا إلى جنب مع الإضافات في نظامك الغذائي اليومي:

1. إزالة السموم من الجسم:

يعملان على إزالة السموم بشكل كبير بسبب وجود البيتين في البنجر الذي يساعد على دعم وظائف الكبد الصحية، يساعد عصير الجزر على إخراج السموم من الجسم بشكل فعال.

2. علاج الالتهاب :

كل من هذه الأطعمة الفائقة تساعد في علاج الالتهاب، بفضل وجود الخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي تساعد في علاج الالتهاب، يساعد البنجر والجزر في تخفيف الإمساك عن طريق تحفيز نظام التمثيل الغذائي، تساعد العناصر الغذائية النباتية في هذه الخضار على تعزيز الجهاز الهضمي.

3 . تدفق الدم :

الجزر غني بالألياف التي لا توازن مستويات السكر في الدم فحسب ، بل تحافظ أيضًا على صحة الأمعاء، يساعد هذا العصير على تحسين تدفق الدم حيث يعتبر البنجر غذاء نترات، تتحول هذه النترات بعد ذلك إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يريح الشرايين ويحسن الدورة الدموية والأكسجين داخل الدماغ.

4 .صحة العين :

يحتوي كلا الخضار على بيتا كاروتين ، وهي مادة تستخدم لإنتاج فيتامين أ، هذا الفيتامين مسئول عن تعزيز الرؤية الصحية ويقلل من فرصة الإصابة بمشاكل العين المرتبطة بالعمر مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين، يساعد وجود كمية كافية من الحديد في كلا الخضار على إنتاج خلايا دم حمراء صحية.

5 .بشرة متوهجة:

قد يساعد استهلاك العصير في علاج فقر الدم وقد ثبت أنه علاج منزلي جيد لاضطرابات الدورة الشهرية وأعراض انقطاع الطمث، يحتوي هذا المشروب السحري على فيتامين سي الذي يساعد على منع تصبغ الجلد ، وبالتالي يمنحك بشرة متجانسة وبشرة متوهجة، يعتبر البنجر والجزر من المصادر الجيدة للمعادن التي تساعد في إصلاح الشعر الميت وتقليل فرص التقصف.