شكرا لقرائتكم خبر عن تساعد على تنظيم ضغط الدم.. تعرف على فوائد الكمثرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكمثرى مصدر جيد للألياف كما أنها تحتوي على العديد من المركبات النباتية المفيدة ومنها مضادات الاكسدة، فهى تساعد على خفض ضغط الدم وتحسين صحة الأوعية الدموية وتثبيط تجلط الدم، ووفقا لموقع " healthline" هناك بعض الفوائد الصحية للكمثرى التي تجعلنا نتاولها يوميا، فهي وجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالعناصر الغذائية في نفس الوقت.

السعرات الحرارية: 101

الدهون: 0 جم

الدهون المشبعة: 0 جم

الدهون المتحولة: 0 جم

كربوهيدرات: 27 جم

الألياف: 6 جم

السكر: 17 جرام

السكر المضاف: 0 جم

البروتين: 1 جرام

مغنيسيوم: 12 ملغ

البوتاسيوم: 206 ملغ

فيتامين ج: 8 ملغ

مخطط تغذية الكمثرى:4 فوائد للكمثرى-مفيدة للأمعاء:

الكمثرى الغنية بالألياف مفيدة للقلب والأمعاء، فهى مصدر ممتاز للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، والضرورية لصحة الجهاز الهضمي. الكمثرى أيضا غنية بالسوربيتول والألياف، للحصول على أكبر قدر من الألياف، تناول الكمثرى الطازجة مع القشر، تساعد هذه الألياف في الحفاظ على انتظام الأمعاء.

تحتوي الكمثرى على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم:

على الرغم من أن الكمثرى تحتوي على بعض السكر الطبيعي، إلا أن محتواها العالي من الألياف يضمن عدم ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول واحدة (مما يجعلها وجبة خفيفة مثالية لمرضى السكري). بالإضافة إلى ذلك ، فإن مؤشرهم المنخفض لنسبة السكر في الدم يعني أنك ستشعر بالشبع لفترة أطول.

الكمثرى مفيدة لقلبك:

وفقًا لهارفارد هيلث ، فإن تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف يوفر فوائد صحية رائعة، يعتقد أنه يلعب دورًا في خفض ضغط الدم والكوليسترول ، فإن الحصول على ما يكفي من الألياف في نظامك الغذائي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. نظرًا لأن الكمثرى غنية بالألياف والبوتاسيوم (مما يساعد على مواجهة الصوديوم الزائد) ، فهي وجبة خفيفة رائعة يجب دمجها في نظام غذائي صحي للقلب!

تقاوم الكمثرى الجذور الحرة:

الجذور الحرة يمكن أن تضع خلاياك تحت ضغط الأكسدة وتؤدي إلى أمراض مزمنة. لكن فيتامين سي الموجود في الكمثرى والذي يحتوي بالفعل على نسبة عالية من مضادات الأكسدة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان والسكري وأمراض القلب وحتى الأمراض التنكسية العصبية مثل الخرف.