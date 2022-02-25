شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من دواء شهير يتسبب في أمراض القلب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توصلت دراسة حديثة إلى أن الملح المخفي في أنواع معينة من عقار باراسيتامول مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة.

ويستخدم الملح في بعض أدوية باراسيتامول القابل للذوبان لأنه يساعد القرص على الذوبان في الماء، وفقا لـ”ميترو” اللندنية”.

وقال الخبراء إن الأشخاص قد يتجاوزون بذلك حصتهم اليومية الموصى بها من ملح الطعام نظراً لأن باراسيتامول وحده يحتوي على ذلك المقدار. ولذلك يوصى المختصون بوضع تحذير على عبوة باراسيتامول.

كما نصحوا بوصف تركيبات دوائية بكمية من الملح قليلة للغاية أو لا تحتوي على الملح على الإطلاق.

الخبراء توصلوا إلى هذه النتائج بعد دراسة كبيرة وبحث في بيانات ما يقرب من 800 عملية جراحية أجراها أطباء ممارسون عامون في المملكة المتحدة تولوا علاج 17 مليون مريض بشكل جماعي.

وقارن الباحثون نتائج الأشخاص الذين يتناولون باراسيتامول القابل للذوبان أو الفوار المحتوي على الصوديوم بأولئك الذين يتناولون أنواعاً خالية من الملح من عقار تسكين الآلام الشهير.

وقام الباحثون بتتبع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و90 عاماً بين عامي 2000 و2017، كما تتبع فريق الباحثين الدولي 300 ألف شخص لمدة 12 شهراً، كان نصفهم مصاباً بارتفاع ضغط الدم بينما لم يكن النصف الآخر مصاباً به.

وتوصلت الدراسة، التي نُشرت في مجلة القلب الأوروبية، إلى أن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية كان أعلى بين أولئك الذين تناولوا باراسيتامول مع الملح.