هل يتسبب شرب الحليب في ضعف الغدة الدرقية؟ استشاري يجيب

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد د. ناصر الجهني استشاري غدد صم وهرمونات وسكري، أن شرب الحليب أو اللبن لا يسبب ضعف الغدة الدرقية.
وأضاف الجهني، عبر حسابه في “تويتر”: “لكن المرضى الذين لديهم ضعف (خمول) في الغدة الدرقية ويتناولون حبوب الثايروكسين، شرب الحليب قد يعيق امتصاص الثايروكسين بسبب وجود الكالسيوم في الحليب”.
وتابع الجهني: “يفضل تناول الحليب أو اللبن بعد 3 ساعات من تناول الثايروكسين حتى لا يفقد تأثيره في علاج خمول الغدة الدرقية”.
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