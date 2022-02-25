شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتسبب شرب الحليب في ضعف الغدة الدرقية؟ استشاري يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد د. ناصر الجهني استشاري غدد صم وهرمونات وسكري، أن شرب الحليب أو اللبن لا يسبب ضعف الغدة الدرقية.

وأضاف الجهني، عبر حسابه في “تويتر”: “لكن المرضى الذين لديهم ضعف (خمول) في الغدة الدرقية ويتناولون حبوب الثايروكسين، شرب الحليب قد يعيق امتصاص الثايروكسين بسبب وجود الكالسيوم في الحليب”.

وتابع الجهني: “يفضل تناول الحليب أو اللبن بعد 3 ساعات من تناول الثايروكسين حتى لا يفقد تأثيره في علاج خمول الغدة الدرقية”.