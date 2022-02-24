شكرا لقرائتكم خبر عن «الغامدي» يكشف أخطر ما يسببه «الضغط الصامت» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف د.صالح سالم الغامدي استشاري أمراض القلب خبير الضغط والتوتر، عن أخطر ما يسببه الضغط الصامت.

ونشر “الغامدي” عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، انفوجراف عن 10 فوائد لضبط الضغط، وعلق عليها موضحًا أن عدم وجود أعراض واضحة لارتفاع الضغط يخدع المرضى.

وأضاف خبير الضغط، أن هناك انتشار مفهوم (خاطيء) من أن استخدام الأدوية يعني أنه لا يمكن الاستغناء عنها في المستقبل.

وأوضح أن “الضغط الصامت”، يصلب الشرايين ويسبب ندبات لأنسجة الكلى وهذا يجعل علاجه أصعب مع الوقت، مؤكدًا بالقول :” اليوم دواء 1 قد يكفي ولكن التأخر سنة مثلا قد يعني 2 أو 3″.