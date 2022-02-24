ماذا يحدث لجسمك عند نقص الكراتين؟

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القاهرة - سامية سيد - الكيراتين هو بروتين آخر تمامًا مثل الكولاجين والإيلاستين، وهو مكون هيكلي مهم لشعرك وجلدك وأظافرك، فأجسامنا تنتج كمية أقل من الكيراتين مع تقدمنا ​​في السن، الكيراتين ليس مجرد بروتين واحد فهو مزيج من أحماض أمينية مختلفة، وفقا لما نشره موقع "eatingwell".

ماذا يحدث عند نقص الكيراتين؟

يصنع جسمك الكيراتين الذي يحتاجه من البروتين في نظامك الغذائي، تلعب الفيتامينات مثل البيوتين وفيتامين أ دورًا في إنتاج الكيراتين، إذا لم يكن جسمك قادرًا على إنتاج ما يكفي من الكيراتين، فمن المحتمل أن تكون التأثيرات ملحوظة في شعرك وأظافرك وجلدك، قد ينمو شعرك وأظافرك بمعدل أبطأ، وتصبح أكثر هشاشة وأقل لمعانًا ونعومة، من الآثار الجانبية الأخرى ترقق الشعر وقد تبدو بشرتك باهتة وجافة وأكثر تقدمًا في العمر.

كيفية زيادة مستويات الكيراتين:

نظرًا لأن الكيراتين هو لبنة أساسية في الشعر والجلد والأظافر، فمن الطبيعي ربط الكيراتين بتقوية الشعر والأظافر ودعم البشرة الأكثر شبابًا، ولكن قبل أن تتكئ على المكملات، انظر إلى نظامك الغذائي. إن تناول نظام غذائي صحي غني بالبروتين والعناصر الغذائية التي تصنع الكيراتين مثل البيوتين وفيتامين أ هو مفتاح لتشجيع إنتاج الكيراتين وتجديد مستويات الكيراتين.

الفوائد الصحية للكيراتين: أظافر أقوى وأكثر نعومة:

وجدت إحدى الدراسات أن البالغين الذين تناولوا مكمل الكيراتين القابل للذوبان لمدة ثلاثة أشهر قوّوا وحسّنوا مظهر أظافرهم.

شعر أكثر صحة:

في نفس الدراسة التي أجريت على الأظافر ، قام الباحثون أيضًا بتقييم شعر المشاركين ووجدوا أن أولئك الذين تناولوا مكملات الكيراتين فقدوا شعرًا أقل ، وأصبح شعرهم أقوى وأكثر إشراقًا مقارنة بنظرائهم الذين حصلوا على دواء وهمي يعتمد على السكر.