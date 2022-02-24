شكرا لقرائتكم خبر عن تساعد على حماية الأمعاء وجهازك المناعى والهضمى.. تعرف على فوائد البامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البامية هي واحدة من الخضراوات المفيدة بشكل خاص للأمعاء، فهى غنية بالألياف وتناولها يقلل من أعراض متلازمة القولون العصبى، كما تحتوى البامية على فيتامين أ الذى يساعد في دعم صحة العين والجهاز المناعى، وبالإضافة إلى العديد من الفوائد الصحية التي سيتم توضحيها في السطور القادمة ، وفقا لما نشره موقع " wellandgood".

ما هي الفوائد الصحية للبامية؟ 1. البامية مفيدة للأمعاء:

تحتوي جميع الخضراوات على الألياف و العناصر الغذائية الرئيسية للحفاظ على عمل الجهاز الهضمي بشكل صحيح، والبامية ليست استثناء، يحتوي الكوب الواحد على ثلاثة جرامات من الألياف، لكن هذا ليس السبب الوحيد أنها مفيدة للأمعاء، تأخذ البامية قوامًا زلقًا؛ فهذه المادة تساعد في الواقع على تغطية بطانة الأمعاء عند تناولها، لمنع مسببات الأمراض الضارة أن تشق طريقها إلى مجرى الدم.

2. مصدر ممتاز لفيتامين أ:

حصة واحدة من البامية تحتوي تقريبًا على جميع فيتامين أ الذي تحتاجه ليوم كامل "يحتوي الكوب على 716 ميكرونًا عندما تريد 900 ميكرونيتًا"هذا مفيد لصحة العين والجهاز المناعي، لذلك إذا كنت تحدق في جهاز كمبيوتر طوال اليوم، فعليك بالتأكد من وضع البامية في الاعتبار كخضراوات جيدة للعمل في المزيد من وجباتك.

3.تقليل أعراض القولون العصبي:

البامية هي خضراوات رائعة للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبى، لأنها لا تحتوي على ألياف قابلة للتخمير ، والتي يمكن أن تكون مصدر إزعاج للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي، ، لذلك إذا كانت الخضراوات الصليبية مثل القرنبيط وبراعم بروكسل تسبب لك بعض مشاكل الأمعاء، فحاول زيادة تناولك للبامية .

4. تحتوي البامية على الكالسيوم:

إلى جانب كونه مفيدا للأمعاء، فإن تناول البامية سيفيد عظامك أيضًا، هذا لأنه يحتوي على كالسيوم ، وتحديداً 82 ملليجرام لكل كوب، تريد أن تستهدف 1000 ملليجرام من الكالسيوم يوميًا ، لذلك من المحتمل ألا تكون البامية المصدر الأساسي للعناصر الغذائية ، ولكن كل جزء منها يساعد.

5. تحتوى على الحديد:

البامية تحتوى على عنصر الحديد على غرار الكالسيوم ، لا يجلب ما يكفي إلى المائدة ليتم اعتباره مصدرًا أساسيًا للمغذيات ، ولكنه لا يزال جديرًا بالملاحظة ، خاصةً للأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا نباتيًا بشكل أساسي ويحتاجون إلى مزيد من الانتباه لمقدار تناولهم.

6 دعم المناعة:

تحتوي البامية على 23 ملليجرام من فيتامين سي لكل وجبة، "هذا يعني أنه مرتبط ببدعم الجهاز المناعي، ضع في اعتبارك حقيقة أن بعض فيتامين سي يُفقد عند طهي البامية .

7. مليئة بمضادات الأكسدة:

البامية غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الجذور الحرة التي نواجهها في البيئة، يؤدي التعرض لهذه السموم إلى تكسير الحمض النووي للخلية بمرور الوقت، لذلك عندما تمتلئ بالأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة ، فإنك تساعد جسمك على محاربة هذه السموم والحماية من الالتهابات المزمنة في هذه العملية.