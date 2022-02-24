ما هي الكمية المثالية الموصى بها من مكملات فيتامين دي؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 24 - فبراير - 2022 1:45 مساءً

يعّد فيتامين د أحد أهم الفيتامينات التي يحتاج اليها جسم الانسان في سبيل أداء وظائفه المتنوعة وتقوية المناعة وحماية العظام وغيرها. الا أن معظم الناس يلجأون الى المكمّلات لتعويض نقص هذا الفيتامين نظرًا لندرة وجوده في الطعام. ومن المعروف أيضا أن أشعة الشمس تعتبر خزّانا لهذا الفيتامين، لكنّ هناك دراسات تفيد بأن سكان الشرق الأوسط مثلا،وعلى الرغم من تمتع المنطقة بفترات طويلة من الشمس، لا تمتص أجسامهم الفيتامين من الشمس بسبب عوامل تتعلق بلون البشرة. كذلك يرتبط نقص هذا الفيتامين بمشاكل صحية خطيرة ومنها السرطان والاكتئاب وأمراض القلب والسكري وحتى السمنة.

وتكثر حالة نقص الفيتامين دي D، لدى الأشخاص الذين يتبعون حمية نباتية وأيضاً في أوساط الذين يعيشون بمناطق لا تكون فيها أشعة الشمس كافية وكذلك عند ذوي البشرة الداكنة وعند البدناء. ولذلك يحتاج الشخص لمكملات غذائية، من أجل تعويض هذا النقص الحاصل في فيتامين دي. لكن كم من الوقت يحتاج الإنسان لتعويض نقص هذا الفيتامين الهام؟

قد تحتاج مكملات فيتامين دي لشهرين أو ثلاثة أشهر وربما أكثر من ذلك لظهور تأثيرها على الجسم، وقد يتوقف الأمر على عدد من العوامل ومنها:

– الجرعة التي يتناولها الشخص من فيتامين دي.

– مدى التزام الشخص بتناول المكملات الغذائية.

– الالتزام بالعوامل المساعدة التي تساعد الجسم على امتصاص فيتامين دي.

– مدى النقص الذي يعاني منه الشخص من نسبة فيتامين دي بالدم.

– الصحة العامة للجسم والإصابة بأمراض مزمنة.

الكمية الموصى بها من فيتامين دي

تختلف الآراء الطبية حول الكمية المثالية الموصى بها من مكملات فيتامين دي:

– يقترح بروتوكول عام 2011 من جمعية الغدد الصماء جرعة عالية جدًا من فيتامين دي 50 ألف وحدة دولية مرة واحدة في الأسبوع لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر، أو ثلاث مرات في الأسبوع لمدة شهر واحد لاستعادة العناصر الغذائية في الجسم إلى ما يزيد عن 30 نانوجرام/مل لهؤلاء الذين يعانون نقص في نسبة فيتامين دي.

– البدل اليومي الموصى به من فيتامين دي هو 600 وحدة دولية للبالغين حتى سن 70 عاماً، و800 وحدة دولية بعد سن الـ 70. وقد يحتاج الأشخاص المعرضون لخطر كبير في نقص فيتامين دي إلى المزيد، ولكن يجب أن يتم ذلك وفقًا لتعليمات الطبيب.

– تقر المعاهد الوطنية للصحة أنه حتى مع هذه الإرشادات لا يوجد اتفاق دولي بشأن تناول فيتامين دي، كما أن بعض المنظمات المهنية لا توافق عليه، وتشير على سبيل المثال إلى أن جمعية الغدد الصماء توصي بحوالي 1500 إلى 2000 وحدة دولية يومياً للبالغين العاديين، وتقترح جهات أخرى 400 وحدة دولية يومياً لكل فرد في سن الرابعة وما فوق.

ويمكن تحديد الجرعة التي يجب الحصول عليها كل يوم من فيتامين دي حسب العمر كالتالي:

– للرضع من شهر إلى سنة، يحتاج إلى 10 ميكروغرام.

– من 1 – 13 عاماً، سواء كان ذكر أو أنثى يحتاج إلى 15 ميكروغرام.

– من سن 14 – 18 عاماً، يحتاج الفرد لـ 600 جرام أي 15 ميكروغرام.

– من سن 19 – 50 عاماً، يحتاج كل من الرجل والمرأة إلى 15 ميكروغرام، وأيضاً نفس الجرعة للمرأة الحامل، والمرضعة.

– من سن 51 – 70 عاماً، يحتاج الإنسان لـ 15ميكروغراماً. وبالنسبة لمن هم فوق الـ 70 فيحتاجون إلى 20 ميكروغرام.

فوائد الفيتامين دي D:

تعتبر مكملات فيتامين دي مهمة لمجموعة متنوعة من الأسباب الصحية، بما في ذلك:

– المحافظة على قوة العظام.

– مساعدة الجسم على امتصاص الكالسيوم.

– مساعدة الأعصاب في نقل الرسائل بين الدماغ وأجزاء الجسم.

– تقليل الالتهابات في الجسم.

– مساعدة جهاز المناعة على محاربة البكتيريا والفيروسات.

مصادر الفيتامين دي الطبيعية

بالإضافة إلى تناول مكملات فيتامين دي يمكن زيادة مستوى هذا الفيتامين في الجسم عن طريق التعرّض يومياً للشمس لمدة 15-20 دقيقة، وتناول الأطعمة التي تحتوي عليه طبيعياً مثل:

– الأسماك الدهنية.

– كبد البقر.

– الجبن.

– الفطر.

– صفار البيض.