شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية تبحث دور مكملات تقوية المناعة فى تقليل خطر الوفاة من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن تناول المكملات الغذائية مثل فيتامين C و D والزنك لا تقلل من خطر الوفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

قال باحثون في جامعة توليدو في أوهايو بالولايات المتحدة، إنه لا يوجد دليل على أن هذه المكملات، والتي يطلق عليها أيضًا بديلا ضد اللقاحات، يمكن أن تحسن النتيجة السريرية لـ كورونا في نتائج دراستهم ظهرت في مجلة Clinical Nutrition ESPEN.

الفيتامينات لا تقلل من خطر الوفاة

بالنسبة للدراسة ووفقا لتقرير موقع " thehealthsite "، قام فريق البحث بمراجعة 26 دراسة تمت مراجعتها من قبل الأقران من جميع أنحاء العالم والتي شملت أكثر من 5600 مريض في المستشفيات بكورونا، لم يجدوا انخفاضًا في معدل الوفيات بين المرضى الذين يعالجون بفيتامين د أو ج أو الزنك مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا أيًا من هذه المكملات.

لم يرتبط العلاج بفيتامين ج والزنك بإقامة أقصر في المستشفى أو تقليل فرصة وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي، ومن بين الأفراد الذين تناولوا فيتامين (د) قبل الإصابة بـ Covid-19، لم يجد الباحثون فرقًا كبيرًا في معدل الوفيات لديهم.

في حين أن فيتامين (د) قد يترافق مع مخاطر أقل وإقامة أقصر في المستشفى، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة للتحقق من صحة هذه النتيجة.

في الختام، أكد الخبراء أن الدراسة لا تعني أن مكملات الفيتامينات والمعادن سيئة أو يجب تجنبها، لكنها ليست فعالة في منع وفيات كورونا، قد يكون تناول المكملات الغذائية مفيدًا لبعض مرضى كورونا الذين يعانون من سوء التغذية أو الذين يعانون من نقص في المكملات الغذائية، وذلك لأن أجسامهم تفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية وليس لأن فيتامين د أو فيتامين سي فعالان ضد كورونا.

نقص فيتامين (د) مرتبط بأعراض كورونا الشديدة

وفي الوقت نفسه، أشارت دراسة أخرى إلى أن نقص فيتامين (د) قد يزيد من خطر الإصابة بأعراض كورونا الحادة، خاصة المرتبطة بمتغير Omicron شديد الانتقال.

وفقًا للباحثين، فإن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين (د) كانوا أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات COVID-19 الحادة بـ 14 مرة، مثل الحاجة إلى جهاز تنفس للتنفس وحتى فشل الجهاز التنفسي أو الصدمة الإنتانية أو اختلال وظائف الأعضاء المتعددة، علاوة على ذلك، ارتبط نقص فيتامين (د) بزيادة كبيرة في خطر الوفاة بسبب كورونا، بمعدل وفيات بنسبة 25.6 % مقابل 2.3 % فقط لأولئك الذين لم يفتقروا إلى فيتامين د.