شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي البروبيوتيك؟ تعرف على فوائدها الصحية ومصادرها الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُرى البكتيريا باستمرار في شكل سلبي يمكن أن تسبب المرض، ومع ذلك فإن البروبيوتيك تتكون من البكتيريا الجيدة التي تحافظ على صحة الجسم، وهناك العديد من الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك ويوصى بتناولها يوميًا للحفاظ على جسم متوازن، وبعضها شائع جدًا لدرجة أنك ربما كنت تأكله دون أن تدري، وبعض الأطعمة الشائعة التي تحتوي على البروبيوتيك هي الزبادي، واللبن، والجبن القريش، والمخللات المخمرة، ومخلل الملفوف، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

دور البروبيوتيك هو الحفاظ على صحة الجسم لأنها تحافظ على حياده، حيث تجعلك البكتيريا الجيدة الموجودة في البروبيوتيك تشعر بتحسن من خلال استعادة التوازن في جسمك، كما أنه يدعم جهاز المناعة بينما يساعدك على هضم الطعام بسهولة، وكل ما يتطلبه الأمر للحفاظ على هذا التوازن في الجسم هو تناول نظام غذائي غني بالتغذية.

ما هى فوائد البروبيوتيك

البروبيوتيك تحفز نمو البكتيريا الجيدة ، وبالتالي فهي تساعد في تحسين الجهاز الهضمي والجهاز المناعي، مما يساعد أيضًا في الوقاية من الأمراض المختلفة.. وفيما يلي بعض الفوائد الشائعة لتناول البروبيوتيك يوميًا:

مفيد لصحة الأمعاء

البروبيوتيك يحفز نمو البكتيريا الجيدة، وبالتالي فهي تساعد في تحسين الجهاز الهضمي والجهاز المناعي، مما يساعد أيضًا في الوقاية من الأمراض المختلفة.

تساعد في إدارة الوزن

بينما تلعب بكتيريا الأمعاء دورًا مهمًا في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، والتي تشارك في كل شيء من الهضم إلى إنتاج الطاقة وتخزينها وحتى تنظيم الشهية، نظرًا لأن الميكروبات تساعد في تكسير الطعام، لذلك فمن الجيد تضمين البروبيوتيك في النظام الغذائي للحفاظ على وزن صحي.

جيدة لصحة الجلد

لا يتعلق الأمر بالأمعاء فقط، بل تعمل البروبيوتيك مثل السحر على صحة الجلد، يمكنك حرفيًا وضع عدد قليل من الأطعمة الغنية بالبروبوتيك على الجلد أو تناولها فقط للاستفادة منها، فعلى سبيل المثال، يُمكن تطبيق الكركم مع الزبادي للحصول على بشرة صافية، وذلك لأن الميكروبات الموجودة في الزبادي تعزز البكتيريا الجيدة الموجودة على الجلد.