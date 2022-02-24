شكرا لقرائتكم خبر عن تجنب الأطعمة الغنية بالسكريات.. نصائح تجنبك زيادة الوزن فى "يوم الفرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند اتباعك حمية غذائية هادفة للتخلص من الوزن الزائد لمدة زمنية محددة، يكون فى الأسبوع "يوم فري"، ثم العودة مرة أخرى للنظام الغذائي، وفى هذا اليوم نجد أن بعض الأشخاص يعانون من زيادة الوزن بسبب عدم اتباع شروط اليوم المفتوح كما يجب أن يكون، فجميع الدراسات أكدت أنه ليس يوما بل هي وجبة واحدة، والسبب في جعلها موجودة كل أسبوع هو كسر الروتين الذي اعتاد عليه الجسم خلال الحمية.

ووفقا لموقع "webmed"، فإن اتباع حمية غذائية لمدة أسبوع كامل مع الحرمان من تناول العديد من الأطعمة كالحلويات والوجبات السريعة، يساعدك بالفعل على التخلص من الوزن الزائد، ولكنها بالفعل تتسبب في تعرضك لثبات الوزن في حالة عدم تناول لوجبة "الفري" وليس اليوم بأكمله، التي تساهم بخداع الجسم حتى يستمر في التخلص من الوزن الزائد.

وشرح التقرير، أن الأشخاص الذين يأخذون اليوم الفري يتعرضون لزيادة الوزن بسبب نوعيات الطعام المختلفة التي تساهم بشكل كبير في زيادة الوزن، ولكن كسر الحمية الغذائية بوجبة وحيدة كل أسبوع تساعد في تخلصك من الوزن الزائد.

وقدم التقرير، بعض النصائح التي يجب اتبعها في وجبة الفري، لتجنب زيادة الوزن، ومنها:

-يمكنك تناول وجبة واحد فقط في اليوم، وينصح أن تكون قليلة السعرات الحرارية.

-لا تتخلي عن ممارسة الرياضة خلال يوم الفري، حتى تتمكن من حرق الدهون التي تناولها.

-ينصح بعدم تناول الأطعمة الغنية بالسكريات حتى لا تتراكم الدهون في الجسم وتتعرض لزيادة الوزن.