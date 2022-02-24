شكرا لقرائتكم خبر عن للحوامل.. 5 أطعمة يجب إضافتها لنظامك الغذائي للحفاظ على صحة الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكبد هو العضو الأكثر أهمية وهو المسئول عن إزالة السموم من الجسم، وخلال فترة الحمل يجب على المرأة التركيز على اتباع نظام غذائى مغذي ضروري للنمو الصحي للطفل ولدرء أي مرض، بحسب ما نشره موقع " doctor-ndtv".

5 أطعمة يجب إضافتها للنظام الغذائي للحفاظ على صحة الكبد: البنجر:

لا شك أن البنجر هو نبات جذري صحي مفيد للأشخاص من جميع الأعمار كما أنه مفيد للنساء الحوامل، تساعد مضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات الموجودة في جذر البنجر على تحسين مناعتك والحماية من الالتهابات أثناء الحمل، كما أنه يحسن تدفق الصفراء الذي يساعد في تكسير النفايات السامة.

السمك:

يعتبر السلمون من أفضل مصادر أحماض أوميجا 3 الدهنية المهمة في تحسين حالة الكبد، يساعد في تقليل الالتهاب وتكسير الدهون المتراكمة في الخلايا، من الخيارات الجيدة الأخرى للحصول على الكمية المطلوبة هو تناول المكملات الغذائية إذا كنت لا تحصل على ما يكفي من تناول الأسماك أو المأكولات البحرية، التونة والسردين من الأمثلة الأخرى على الأطعمة الغنية بأوميجا 3 .

الثوم:

الثوم غني بالأليسين المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة والمضادات الحيوية، تشير الدراسات إلى أن الثوم يساعد أجسامنا على إنتاج وإطلاق الإنزيمات التي تطرد السموم من الكبد، بالإضافة إلى ذلك ، كونه غنيًا بالعديد من المركبات الطبيعية ، فإن الثوم يعزز أيضًا عمل مضادات الأكسدة في الجسم.

الجريب فروت:

يساعد الجريب فروت في إصلاح تلف الكبد، يساعد المستوى العالي لفيتامين C ومضادات الأكسدة في الجريب فروت على طرد جميع السموم من الجسم ، وبالتالي حماية الخلايا وإصلاح التلف الذي يصيب الكبد.

الرمان:

يعتبر الرمان من أكثر الأطعمة الموصى بها للنساء الحوامل بسبب محتواه من البوتاسيوم وفيتامين سي، كما أنه يلعب دورًا في تحسين تعداد الهيموجلوبين في الدم ، تحتوي الفاكهة على العديد من مضادات الأكسدة بما في ذلك حمض الإيلاجيك ، الذي يكتسب خطوات واسعة في أبحاث السرطان.