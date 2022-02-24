شكرا لقرائتكم خبر عن احذر من أعراض الإفراط فى تناول البروتين.. منها الجفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتطلب أجسامنا استهلاكًا يوميًّا للبروتين لتعمل بشكل صحيح، لكن تناول الكثير من البروتين يمكن أن يكون له آثار ضارة على صحتك، فإذا كنت تتبع نظاماً غذائياً عالى البروتين يجب الحذر من أعراض فرط تناول البروتين، ونتعرف عليها في هذا التقرير، بحسب موقع "health".

والبروتين هو واحد من ثلاثة مغذيات دقيقة، إلى جانب الدهون والكربوهيدرات وهذا يعني أن البروتين ضروري ولكن مع جميع العناصر الغذائية الأخرى في نظامك الغذائي، في حين أن كل منها مهم، فإن معظم الناس يتبعون نظامًا غذائيًا عالي البروتين لأنه ضروري للحفاظ على كتلة العضلات وزيادتها، ولكن للقيام بذلك يرتكبون خطأ تجنب العناصر الغذائية الأخرى، مما يزيد من خطر الإفراط في استهلاك البروتين.

وفقًا لتقرير المدخول الغذائي المرجعي للمغذيات الدقيقة، يوصى باستهلاك 0.8 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم.

ويجب علينا جميعًا الالتزام بهذا المقدار فقط لأن استهلاك الكثير من البروتين يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك.

أعراض تناول الكثير من البروتين1. الجفاف

لا يمثل استهلاك الكثير من البروتين مشكلة بالنسبة لمعظم الناس، ولكن إذا كنت تفرط في تناوله لفترة أطول من الوقت، فقد يؤدي ذلك في النهاية إلى الجفاف.

يحدث هذا لأنه عندما يستهلك جسمك كمية زائدة من البروتين يجب على كليتك أن تعمل بجدية أكبر لإزالة الكمية الزائدة منه وفضلات النيتروجين من الجسم عن طريق البول هذا يزيد من زيارتك للحمام مما يزيد في النهاية من خطر الإصابة بالجفاف.

2. الكبد

يمكن أن يؤدي استهلاك البروتين الزائد لفترة طويلة من الوقت إلى زيادة الحمل على الكبد ، مما يؤدي إلى اضطراب وظيفته.

3. زيادة الوزن

النظام الغذائي الغني بالبروتين يساعد في إنقاص الوزن ، ولكن قد تكون هذه النتائج على المدى القصير فقط ، خاصة إذا كنت تستهلك بروتينًا زائدًا.

عندما تستهلك بروتينًا أكثر مما يمكن لجسمك استخدامه أو مطلوبًا ، فسيتم تخزينه على شكل دهون.

لفقدان الوزن ، قم بتضمين البروتين الخالي من الدهون مع الكربوهيدرات والعناصر الغذائية الأخرى.

4. الإمساك

النظام الغذائي الغني بالبروتين يعني نظامًا غذائيًا منخفض الألياف ومنخفض الكربوهيدرات يمكن أن يؤدي بسهولة إلى مشاكل في الجهاز الهضمي تتراوح من الإمساك والغثيان والإسهال، بالإضافة إلى ذلك ، قد تعاني أيضًا من التقلصات والانتفاخ.

5. تلف الكلى

الآثار الجانبية الرئيسية للاستهلاك المفرط للبروتين لها تأثير سلبي على الكلى، الاستهلاك المفرط للبروتين يشير إلى احتمال الإصابة بأمراض الكلى التعب ومشاكل النوم وكثرة التبول وضعف الشهية وتشنجات العضلات وتورم في الساقين والكاحلين هي بعض علامات مشاكل الكلى.

6. رائحة الفم الكريهة

إذا كنت تعاني من رائحة الفم الكريهة باستمرار ، فهذه علامة على أنك تستهلك بروتينًا زائدًا يحدث هذا لأنه من أجل تعزيز تناول البروتين ، يجب الحد من تناول الكربوهيدرات هذا النقص في الكربوهيدرات يجبر الجسم على إنتاج الطاقة من مصادر أخرى مما يؤدي إلى إنتاج مواد كيميائية قد تعطي رائحة كريهة.

7. أمراض القلب

وجدت دراسة أجراها باحثون في جامعة شرق فنلندا أن الأشخاص الذين تناولوا نظامًا غذائيًا عالي البروتين زادوا من خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 33٪.