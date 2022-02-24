شكرا لقرائتكم خبر عن من محاربة التجاعيد إلى حب الشباب.. فيتامين سى يجعل بشرتك أكثر صحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة، مما يعني أنه يحارب الجذور الحرة الضارة (السموم) التي تتلامس مع بشرتك من مصادر خارجية مثل تلوث الهواء، أو من داخل الجسم نتيجة لعمليات طبيعية مثل التمثيل الغذائي الخاص بك، يمكن للجذور الحرة أن تلحق الضرر بالجلد، ويمكن لتطبيق سيرم فيتامين سي أن يحارب الجذور الحرة وقد يحسن المظهر العام للبشرة، وفقا لما نشره موقع " health-harvard".

فوائد فيتامين سي للبشرة:

أظهرت بعض الدراسات السريرية أن فيتامين سي يمكن أن يحسن التجاعيد، وأوضحت أن الاستخدام اليومي لتركيبة فيتامين سي لمدة ثلاثة أشهر على الأقل أدى إلى تحسين مظهر التجاعيد الدقيقة والخشنة في الوجه والرقبة، بالإضافة إلى تحسين ملمس البشرة ومظهرها بشكل عام .

قد يساعد فيتامين سى أيضًا في حماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة عند استخدامه مع واقي من الشمس واسع الطيف، أظهرت الدراسات السريرية أن الجمع بين فيتامين ج والمكونات الموضعية الأخرى، مثل حمض الفيروليك وفيتامين هـ ، يمكن أن يقلل الاحمرار ويساعد على حماية الجلد من التلف طويل الأمد الناجم عن أشعة الشمس الضارة.

علاوة على ذلك، يمكن لفيتامين سى أن يقلل من ظهور البقع الداكنة عن طريق منع إنتاج الصبغة في بشرتنا. في التجارب السريرية، كان لدى غالبية المشاركين الذين استخدموا سيرم فيتامين سي تحسنًا في البقع الداكنة مع القليل جدًا من التهيج أو الآثار الجانبية، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد التأثيرات المضاءة لفيتامين سي.

يمكن أن يساعد سيرم فيتامين C في علاج حب الشباب من خلال خصائصه المضادة للالتهابات التي تساعد في التحكم في إنتاج (الزيت) داخل الجلد في التجارب السريرية ، أدى تطبيق فيتامين سي مرتين يوميًا إلى تقليل آفات حب الشباب عند مقارنته بالدواء الوهمي، في حين لم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية خطيرة لاستخدام فيتامين سي في أي من هذه الدراسات .

أين تجد سيرم فيتامين سي ؟

يمكن العثور على فيتامين سي في الأمصال أو منتجات العناية بالبشرة الأخرى، يمكن للتركيبات المختلفة لفيتامين سى أن تغير قوتها وتأثيراتها على الجلد، ضع في اعتبارك شراء منتجات فيتامين سي بقوة 10٪ إلى 20٪ ، ودرجة الحموضة أقل من 3.5 ، حيث تمت دراسة هذا المزيج في التجارب السريرية.

كيفية استخدام سيرم فيتامين سي ؟

خلال روتينك الصباحي للعناية بالبشرة.

استخدمى منظف لطيف.

ضعي بضع قطرات من مصل فيتامين سي على الوجه والرقبة.

ضع مرطبًا وواقيًا من الشمس.