شكرا لقرائتكم خبر عن سعود الطبية: 5 نصائح مهمة للمصابين بالأنيميا المنجلية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت مدينة الملك سعود الطبية أن الأنيميا المنجلية مرض وراثي ينتج عنه نقص نسبة الأكسجين في الجسم، مما يؤدي إلى تباطؤ أو منع نقل الدم والأكسجين للجسم. نصائح للوقاية: – الالتزام بالفحص الطبي الشامل قبل الزواج – استشارة الطبيب قبل الحمل في حال كان أحد الزوجين حاملا للمرض نصائح للمصابين بالأنيميا المنجلية: – شرب كميات كافية من الماء

– الرياضة المنتظمة

– تجنب التعرض للحرارة أو البرودة الشديدة

– الراحة وتجنب الضغوط اليومية

– تناول حمض الفوليك

– عدم تناول الأدوية إلا بوصفة طبية Related Posts:

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