لحل مشكلة تساقط الشعر… اليكم أفضل 3 زيوت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يعد تساقط الشعر أمراً في بعض الأوقات لا مفر منه بالنسبة لبعض الأشخاص انطلاقاً من أسباب جينية, أما بالنسبة للآخرين يكون ذلك إما نتيجة للنوم المتقطع أو النظام الغذائي أو عوامل أخرى.

مهما كان سبب ترقق شعرك, من خلال تجربة الطرق الطبيعية لتشجيع شعرك على النمو بشكل أقوى وأكثر سمكا, وأحياناً يكون تساقط الشعر أمراً لا رجعة فيه, ولكن هناك بعض العلاجات الطبيعية للمساعدة في علاج تساقط الشعر عن طريق إبطائه مع تحفيز إعادة نمو الشعر.

لتقوية نمو شعرك, يمكن أن يساعد وضع الزيوت الأساسية على فروة رأسك, حيث تم استخدام العديد من الزيوت لعدة قرون بسبب خصائصها العلاجية, بحسب “إكسبريس”, لكن الأطباء يوصون بعدم وضع الزيوت العطرية مباشرة على فروة رأسك, لأنها يمكن أن تكون قوية جدًا وتسبب تهيجاً لبشرة فروة رأسك.

بحيث يقترحون بدلاً من ذلك, إضافة قطرات من الزيت إلى الشامبو الخاص بك, أو إلى زيت ناقل مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون, وتركه على فروة رأسك لبضع دقائق قبل شطف شعرك.

ما هي أفضل ثلاث زيوت أساسية لتحفيز نمو الشعر:

1.اللافندر

قد تجعلك رائحة اللافندر تشعر بالاسترخاء، لكنها في الواقع يمكن أن تسرع من نمو شعرك.

يشتهر اللافندر أيضا بخصائصه المضادة للبكتيريا، والتي يمكن أن تحسن صحة فروة رأسك.

2. النعناع

يمنحك النعناع شعورا بالانتعاش، لكن هل تساءلت يوما عن سبب ذلك؟

السبب الذي يمنحك هذا الشعور لدى وضع النعناع على جلدك أو لسانك هو أنه يحفز الدورة الدموية في المنطقة التي يلامسها.

إذا قمت بتحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، فإن بصيلات الشعر ستتمتع بإمداد دم صحي، مما قد يساعد في تحفيز نمو الشعر.

3.خشب الأرز

يُنسب لزيت خشب الأرز الأساسي موازنة الزيوت الطبيعية التي تنتجها فروة رأسك.

يحتوي خشب الأرز أيضا على خصائص مضادة للفطريات يمكن أن تجعله علاجا فعالا لقشرة الرأس، والتي بدورها يمكن أن تسبب تساقط الشعر.

وجدت الدراسات أن مستخلص خشب الأرز فعال بشكل خاص في منع تساقط الشعر عند مزجه مع إكليل الجبل وزيوت اللافندر.