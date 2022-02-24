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شكرا لقرائتكم خبر عن احذر 4 أنواع من الأسماك تتسبب في تدهور عقلي سريع والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ليس تناول الأسماك صحي على الإطلاق، لأن هناك بعض الأسماك تتسبب في تدهور صحي، خاصة الآثار العصبية، والإدراك الذهني.
وبحسب دراسة تم نشرها مؤخرا، فإن أنواعا معينة من الأسماك يمكن أن تقدم مستويات عالية بما يكفي للحث على السميّة والضعف الإدراكي.
وأوضحت الدراسة أن هناك أربعة أنواع من الأسماك المعروفة باحتوائها على كميات كبيرة من الزئبق تشمل:
1-سمك القرش .
2- سمك الخشن البرتقالي.
3- سمك أبو سيف.
4- سمك link.
ونوهت أن التعرض للزئبق يضعف الوظيفة الإدراكية عن طريق تقليل فعالية السيلينيوم، وهو جزيء يحافظ على صحة الدماغ.
ويعمل السيلينيوم على وجه التحديد عن طريق قمع التفاعلات الكيميائية الضارة لدى البشر، لذلك بدونه يصبح المرضى أكثر عرضة للإجهاد التأكسدي.
سمك أبو سيف
سمك الخشن
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