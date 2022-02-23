شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علاجات منزلية للتخلص من التهاب الحلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الحلق يمكن أن يكون ناتجًا عن عدد من الأمراض من الحساسية إلى نزلات البرد، وأفضل طريقة لمعرفة السبب وراء التهاب الحلق هو زيارة طبيبك، ولكن إذا لم تتمكن من تحديد موعد على الفور، هناك عدد من العلاجات المنزلية الأكثر فاعلية لالتهاب الحلق، نتعرف في هذا التقرير على العلاجات المنزلية لالتهاب الحلق، بحسب موقع "كليفلاند كلينيك".

كم يدوم التهاب الحلق؟

يعتمد الأمر حقًا على سبب احتقان الحلق، وسوف تختفى معظم حالات التهاب الحلق في غضون 3 إلى 10 أيام إذا كانت ناجمة عن عدوى فيروسية مثل الزكام.

إذا كانت العدوى البكتيرية مثل البكتيريا أو الحساسية هي السبب، فقد يستمر التهاب الحلق لفترة أطول إذا لم يتم علاجه بالمضادات الحيوية أو الأدوية المناسبة.

وبمجرد تشخيصك وعلاجك بشكل صحيح من عدوى بكتيرية، يجب أن يختفي التهاب الحلق في غضون يوم أو نحو ذلك.

6 علاجات منزلية للتخلص من التهاب الحلق1. السوائل الدافئة

تناول المشروبات الدافئة، مثل الشاي أو شوربة الدجاج ويعتمد ذلك على ما تفضله وما يهدئ حلقك بشكل أفضل.

تساعد السوائل على تنقية الأغشية المخاطية والحفاظ على تدفق الهواء ومنع التهابات الجيوب الأنفية، قد تقلل درجات الحرارة الدافئة أيضًا السعال عن طريق تهدئة الحلق.

2. الغرغرة

قم بإذابة نصف ملعقة صغيرة من الملح - أو كمية مماثلة من صودا الخبز "البيكربوناتو" - في كوب من الماء الدافئ. تغرغر بالخليط كل ثلاث ساعات للحصول على علاج طبيعي بالكامل لالتهاب الحلق.

يمكن أن تساعد المياه المالحة في تقليل التورم والتهيج في الحلق، وتعمل صودا الخبز أيضًا على تلطيف الحلق وتفتيت المخاط ويمكن أن يساعد في التخلص من ارتجاع الحمض في الحلق.

3. مضادات الهيستامين ومسكنات الآلام التي لا تستلزم وصفة طبية

قد يخفف أحد مضادات الهيستامين من آلام الحلق، وتساعد الأدوية المسكنة أيضًا في تخفيف الألم الذي يكون أعمق قليلاً في غددك وأجزاء أخرى من رقبتك.

الهيستامين عبارة عن مواد كيميائية تساعد جهاز المناعة على محاربة المواد الغريبة لكن في بعض الأحيان ، يفرطون في المياه ، مما يؤدي إلى ظهور أعراض (مثل الاحتقان والتقطير الأنفي الخلفي) التي يمكن أن تجعل التهاب الحلق أسوأ، ومضادات الهيستامين تساعد في مواجهة ذلك.

4. البخار والرطوبة

خذ حمامًا ساخنًا عندما يصبح مشبع بالبخار حقًا، استنشق هذا البخار لتنظيف الحلق، إن البخار يخفف المخاط ويمكن أن يرطب ويهدئ التهاب الحلق.

5. مشروب الليمون الساخن والعسل

مزيج مشروب مصنوع من الماء والعسل وعصير الليمون الساخن مع إضافة القرفة أو الزنجبيل يساعد في تهدئة التهاب الحلق.

العسل يغلف الحلق ويلطفه عن طريق تقليل التهيج ويحتوي العسل أيضًا على خصائص مضادة للبكتيريا، ويقلل من السعال.

تعمل القرفة والزنجبيل على تحفيز إنتاج اللعاب وتحسين ترطيب الحلق وتدفق المخاط في الحلق.

6. الراحة

لا تقلل من أهمية إراحة جسدك لكن احذر يمكن أن يسبب الاستلقاء في بعض الأحيان تورمًا بسبب زيادة الضغط في مؤخرة الحلق بدلًا من ذلك ، جرب رفع السرير أو الجلوس مسندًا لتخفيف الألم وعدم الراحة.