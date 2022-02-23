شكرا لقرائتكم خبر عن زود تركيزك بهذه الأطعمة.. أبرزها اللوز والشوكولاته الداكنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زيادة التركيز والتغلب على تشتت الانتباه يمكن أن تتحقق من خلال تناول العناصر الغذائية التي تساعد في تنشيط الذاكرة، وتجعلك أكثر تركيزا، وذلك وفقا لموقع "webmed" الطبي.

والتركيز الجيد يأتي من تناولك للطعام الصحي، فهذا ما أكدته جميع الدراسات الطبية الحديثة، والتي أشارت إلى ضرورة تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب وك وأ وحمض الفوليك، مضادات الأكسدة، فعند تناولك لأطعمة غنية بهذه العناصر فأنت ستحظى بذاكرة قوية.

وقدم التقرير، العديد من الأطعمة الصحية التي تساهم بشكل كبير في زيادة التركيز، ومنها:

- البيض : يحتوي علي البروتين، وفيتامين ب، ونسبة من الحديد، ولذا فتناول البيض خلال وجبة الإفطار يعد خيارا جيدا لزيادة التركيز لديك. -اللوز: يعد من المكسرات التي تحتوي علي بعض الفيتامينات المهمة، ومضادات الأكسدة المفيدة والمهمة للصحة العامة، ولزيادة التركيز، ولذا يمكنك تناول حفنة يوميا من اللوز لزيادة التركيز لديك. -الأفوكادو: يحتوي علي عناصر غذائية كثيرة مهمة ومفيدة للجسم، ولذا فتناولك يعد خيارا غذائي رائع يحميك من الإصابة بعدم التركيز. -الأسماك: تحتوي على الفسفور، والأوميجا3، ولذا فتناولك لها بشكل دائم يساهم بشكل كبير بتقوية التركيز والذاكرة، ولذا يمكنك تناول الأسماك مرة في الاسبوع. -الشوكولاتة الداكنة: تحتوي علي الماغنسيوم، ونسبة قليلة من الكافيين، ولذا تناولك لها يزيد من تركيزك، ويشعرك بالسعادة.