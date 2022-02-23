شكرا لقرائتكم خبر عن من فيتامين د إلى البروتين.. تغذية يحتاجها الجسم للتعافي أسرع من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تلعب التغذية دورًا رئيسيًا في التعافي من فيروس كورونا، وبمجرد إصابة الشخص بالفيروس، تعتمد النتيجة والتعافي على حالة جهاز المناعة لديه، وتعتمد حالة الجهاز المناعي على عوامل مختلفة تشمل مستويات التغذية، وصحة الأمعاء، واللياقة البدنية، في هذا التقرير نتعرف على التغذية التي تحتاجها للتعافي بشكل أسرع من كورونا، بحسب موقع "health".

دور التغذية في التعافي بعد كورونا

تتعافى نسبة كبيرة من الأشخاص بسرعة من عدوى فيروس كورونا، ولكن لا تزال مجموعة معينة من المصابين يعانون من آثار ما بعد كورونا مثل التعب، ألم الصدر، الصداع، وآلام العضلات، لمدة 12 أسبوعًا أو أكثر بعد اختبارهم سلبيًا.

ويميل الأشخاص الذين يتعافون من كورونا إلى تطوير تغيرات في ضغط الدم ومستويات السكر، كما يصابون بصعوبات في التنفس وفقدان الوزن والتعب وأعراض أخرى.

ووجدت الدراسات أن كل فرد يحتاج إلى كمية كافية من المغذيات الدقيقة والكبيرة لتقوية جهاز المناعة الفيتامينات مثل D و A و B6 و B12 و C و E ، بالإضافة إلى المعادن مثل الزنك والسيلينيوم والحديد والنحاس ، جنبًا إلى جنب مع الأحماض الأمينية ، والمزيج الصحيح من المغذيات الكبيرة بما في ذلك الكربوهيدرات والبروتين والدهون ضرورية لتحسين صحة الجهاز المناعي.

تعتبر حالة فيتامين (د) أكثر أهمية لتعزيز أداء جهاز المناعة.

ومع ذلك ، فإن أعراضًا مثل التعب وقلة الشم والذوق تولد صعوبات في تناول الطعام مما يؤدي في النهاية إلى تقليل الشهية لدى أولئك الذين عانوا من كورونا.

الرابط بين فيتامين د وفيروس كورونا

فيتامين د من المغذيات الدقيقة وهرمون ينتجه الجسم جزئيًا من خلال الكوليسترول، بينما يتم الحصول على الجزء الآخر من النظام الغذائي.

يرتبط انخفاض مستوى فيتامين (د) بزيادة مخاطر الإصابة بالأمراض غير المعدية، فضلاً عن زيادة التعرض للأمراض المعدية بما في ذلك التهابات الجهاز التنفسي كما هو الحال في كورونا.وجدت دراسة جديدة أن حوالي 80 %من الأشخاص المصابين بالفيروس يعانون من نقص فيتامين د.

يتم الحصول على فيتامين د من الجلد بواسطة أشعة الشمس، لذا يجب الجلوس 15 دقيقة من أشعة الشمس في الصباح يوميًا خلال فترة التعافي.

وكذلك فإن الطعام الغني بفيتامين د مثل عيش الغراب والأسماك الدهنية وصفار البيض، يمكن أيضًا الحصول على فيتامين د من المكملات الغذائية ، حيث يمكن أن يكون الحد اليومي من 400 إلى 600 وحدة دولية.

صحة القناة الهضمية وفيروس كورونا

الأمعاء يعيش فيها تريليونات من الميكروبات بما في ذلك البكتيريا والفطريات والفيروسات، بعد الإصابة بكورونا وجد الباحثون أن هناك انخفاضًا في بكتيريا الأمعاء المفيدة ووفرة في البكتيريا الضارة في القناة الهضمية ، مما يطيل فترة التعافي من كورونا.

تضعف العدوى بطانة الأمعاء وتسبب الالتهاب ، إلى جانب أعراض الجهاز الهضمي الأخرى مثل الانتفاخ والإسهال والغثيان والغازات.

إرشادات التعافي بعد كورونا

تتضمن فكرة اتباع نظام غذائي صحي خلال فترة التعافي من كورونا توازن جميع العناصر الغذائية مثل الكربوهيدرات والبروتين الكافي والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن، بما في ذلك الفواكه والخضراوات والمكسرات والبذور، إلى جانب الماء.

ومع ذلك، من المستحسن دائمًا طلب المساعدة من طبيب أو أخصائي تغذية قبل اختيار أي ممارسة طبية أو نظام غذائي.

فيما يلي بعض النصائح الخاصة بالنظام الغذائي للتعافي من فيروس كورونا:

* يجب أن يكون فيتامين د أعلى معزز للمناعة لديك.

* الليمون والفراولة والبرتقال مصادر رائعة لفيتامين سي الذي يلعب دورًا مهمًا في بناء المناعة.

* احصل على أحماض أوميجا 3 الدهنية من الأسماك وبذور الكتان والجوز وبذور الشيا والزنك من الفول والمكسرات وسرطان البحر والبقوليات.

* تحسين صحة القناة الهضمية عن طريق إضافة البروبيوتيك مثل الزبادي والكولاجين مثل مرق العظام وحساء الدجاج ، إلى جانب عدد قليل من البريبايوتكس مثل والثوم والخرشوف ونشا البطاطس.

* أدخل مصادر غنية بالحديد مثل التمر والبابايا والتين وأوراق المورينجا ولحم البقر والدجاج لمنع التعب.

* أضف البهارات مثل الزنجبيل والكركم لتقليل الالتهاب.

* اشرب 8-10 أكواب أو ما يصل إلى 3 لترات من الماء لضمان بقاء الجسم رطباً.

* تستهلك الفاكهة يومياً بما في ذلك الجوافة والتفاح والموز والفراولة والشمام والبطيخ والجريب فروت والأناناس والبابايا والبرتقال.

* تناول الخضار الطازجة مثل الفلفل الأخضر والثوم والزنجبيل والجير والكزبرة والبروكلي والفلفل الأخضر الحار مع البقوليات مثل الفول والعدس.

* قم بتضمين الحبوب الكاملة والمكسرات مثل الذرة غير المصنعة أو الشوفان أو القمح أو الأرز البني أو الجذور مثل البطاطس أو القلقاس لتلبية حاصل الألياف ونسبة الدهون الصحية.

أشياء يجب تجنبها أثناء التعافي من فيروس كورونا

* تجنب اللحوم المصنعة لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون والأملاح.

* تخلص من الدهون المتحولة تمامًا مثل الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة والوجبات الخفيفة والأطعمة المقلية وما إلى ذلك

* توقف عن التدخين لأنه يضعف جهاز المناعة بشكل أكبر.

البروتين: المكون السحري لتقوية المناعة

عند الحديث عن التغذية والنظام الغذائي الصحي، يحظى البروتين باهتمام خاص ، حيث إنه مسؤول عن إنتاج الخلايا المناعية. من الناحية المثالية ، يوصى باستخدام 0.8 جم - 1 جم / كجم بروتين للجسم.

البروتين يمنع فقدان العضلات ، ويعزز قوة عضلات الجهاز التنفسي.