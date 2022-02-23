كيف تراقب نسبة السكر في الدم بالمنزل؟

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القاهرة - سامية سيد - إذا كنت مصابًا بداء السكري، فإن الاختبار الذاتي لمستويات السكر في الدم يصبح أداة مهمة في إدارة مرض السكري لديك والوقاية من المضاعفات، فالمراقبة الذاتية لسكر الدم هي عملية اختبار مستويات السكر في الدم في المنزل على فترات منتظمة باستخدام جهاز قياس للبقاء في نطاق السكر في الدم الآمن، بحسب ما نشره موقع " doctor-ndtv".

ووفقًا للخبراء، تعد المراقبة المنتظمة لسكر الدم جزءًا مهمًا من خطة رعاية مرض السكري، خاصة إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع الثانى وتستخدم الأنسولين، يساعدك على معرفة وتقييم العوامل التي تؤثر على مستويات السكر لديك يمكن أن تكون أطعمة مختلفة، أو أدوية ، أو ممارسة النشاط البدني.

يمكن أن تساعد خطة العلاج الجيدة التي تحافظ على نسبة الجلوكوز في الدم تحت الفحص في تأخير أو منع مضاعفات مرض السكري مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض الكلى والعمى.

متى يجب أن اختبر مستويات السكر في الدم؟

تتمثل إحدى الطرق الفعالة لإدارة مرض السكري في إجراء اختبار حول الأحداث التي قد تؤثر على مستويات السكر في الدم مثل الوجبات والتمارين والأدوية وأوقات التوتر، حتى إذا لم تكن تتناول دواءً، فإن اختبار نسبة السكر في الدم سيمنحك بعض المعلومات القيمة لمساعدتك على إدارة مرض السكري لديك بشكل أفضل، على سبيل المثال ، ستوضح قيمة السكر في الدم أثناء الصيام مدى جودة تنظيم جسمك لمستويات السكر في الدم ، توفر مراقبة نسبة السكر في الدم معلومات مفيدة لرعاية مرض السكري وإدارته

كيف يمكن مراقبة مستويات السكر في الدم بالمنزل؟

يتطلب اختبار سكر الدم استخدام مقياس سكر الدم، يقيس المقياس كمية السكر في عينة صغيرة من الدم ، عادة من طرف إصبعك ، والتي تضعها على شريط اختبار يمكن التخلص منه، الخطوة الأولى هي العثور على العداد الذي يناسبك، اختر عدادًا موثوقًا به سهل الاستخدام ويتوافق مع أحدث معايير الدقة، أيضًا ، حدد مقياسًا يساعدك على فهم الأنماط في مستويات السكر في الدم حيث يمكن أن يساعدك في اتباع نصيحة طبيبك بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها. عند الاختبار ، من الجيد كتابة جميع القراءات في كتاب السجل.

اتبع دائمًا التعليمات المرفقة بجهاز قياس السكر ، إليك طريقة استخدامه:

- اغسل وجفف يديك جيداً

- أدخل شريط الاختبار في جهاز القياس

- وخز جانب إصبعك بالإبرة (إبرة الوخز) المتوفرة مع مجموعة الاختبار الخاصة بك

- المس مع الاستمرار حافة شريط الاختبار على قطرة الدم

- سيعرض المقياس مستوى السكر في الدم على شاشة بعد بضع ثوانٍ

وفقًا لجمعية السكري الأمريكية (ADA) ، فيما يلي مستويات السكر في الدم المستهدفة:

- بين 80 و 130 مجم / ديسيلتر قبل الأكل

- أقل من 180 مجم / ديسيلتر بعد ساعتين من الأكل