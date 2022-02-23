نوعان من الشاي يتسببان في ارتفاع حاد لضغط الدم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 9 دقائق

خلصت دراسة علميةـ إلى أن نوعان شائعان من الشاي قد يتسببان في ارتفاع ضغط الدم بعد فترة وجيزة من الشرب.

ارتفاع ضغط الدم هو حالة منهكة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقابلية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبة القلبية والسكتة الدماغية. لسوء الحظ، لا توجد علامات تحذيرية واضحة لارتفاع ضغط الدم، لذلك من المهم للغاية مراقبة قراءات ضغط الدم. في هذا الصدد، يحذر العلماء من أن نوعين شائعين من الشاي يمكن أن يتسببا في ارتفاع حاد في ضغط الدم خلال دقائق من تناول أي منهما.

وقال مؤلفو الدراسة: “في الوقت الذي يعترف فيه بالشاي كمعزز للصحة، تشير الدلائل إلى أن بعض أنواع الشاي قد تسبب زيادة مؤقتة في ضغط الدم، ويرجع ذلك أساسًا إلى محتواها من الكافيين”.

لاحظ مؤلفو الدراسة، الذين نُشرت نتائجهم في مجلة Hypertension، “زيادة كبيرة في ضغط الدم” بعد فترة وجيزة من شرب الشاي الأخضر والأسود – على وجه الخصوص، زيادة في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بعد 30 دقيقة من الشرب. يذكر العلماء أن القفزة المحتملة في الضغط بعد شرب الشاي تتجاوز الزيادة في ضغط الدم التي لوحظت عند الناس بعد شرب القهوة.

في الوقت نفسه، تتوقف زيادة الضغط بعد تناول الشاي بسرعة. بعد 60 دقيقة من شرب الشاي، تعود قراءات ضغط الدم إلى عتبة سابقة. يلاحظ العلماء أيضًا أنه لدى الأشخاص الذين يشربون الشاي بانتظام، لا يميل الجسم إلى التفاعل مع زيادة الضغط، وتكون ردود أفعاله تجاه القهوة أقل، بحسب موقع ميديك فوروم.

من الغريب أن الباحثين سجلوا القدرة على زيادة ضغط الدم ليس فقط للشاي الأسود، ولكن أيضًا الأخضر – وهو مشروب يعتبر عادة ذا تأثير خافض للضغط. لاحظ العلماء أن “الكافيين الموجود في الشاي الأخضر يمكن أن يرفع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الموجود مسبقًا”.

يوصي الخبراء بالحذر في شرب الشاي للأشخاص الذين نادرًا ما يشربونه ولديهم أيضًا أمراض القلب والأوعية الدموية المزمنة. بادئ ذي بدء، يجب ألا تشرب الشاي الثقيل. يمكن أن يكون شربه مفيدًا فقط في ظروف الضغط المنخفض، حيث تتدهور الحالة الصحية.