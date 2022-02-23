شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تظهر في العين قد تكون مؤشرًا للإصابة بالسرطان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

كشف مختصون، أن هناك “علامات” تظهر في عين الإنسان، لتحذره من انتشار بعض أنواع السرطان في جسمه، خاصة سرطان الثدي والرئة، وهما من أكثر أنواع السرطانات شيوعا.

وأوضح المختصون، أن أعراض سرطان الثدي تختلف من حالة إلى أخرى، لكن تشمل العلامات التحذيرية الشائعة ظهور كتلة في الثدي أو الإبط، أو تورم في هذه المناطق، وقد يلاحظ المرضى تهيجا في جلد الثدي، واحمرارًا أو تقشرًا في الجلد، بحسب سكاي نيوز.

ومع ذلك، لا تدرك الكثير من المصابات بسرطان الثدي، أن علاماته يمكن أن تظهر في العين.

وأوضحت مجلة “Retina Today”، أن الشكاوى الأكثر ارتباطا بالسرطان المنتشر خارج منطقة الإصابة الأولى، هي عدم وضوح الرؤية غير المؤلم، والذي قد يحدث في 88 بالمائة من المصابين.

وأبلغت 5 في المائة من المصابات بسرطان الثدي، عن “عوائم العين”، وهي نقاط في مجال رؤيتك، قد تبدو كبقع أو شرائط أو خيوط شبيهة بخيوط العنكبوت سوداء أو رمادية تجول في مجال بصرك عند تحريك عينيك، ويبدو أنها تختفي سريعا عندما تحاول النظر إليها مباشرة.

كما أبلغت 5 في المئة أيضا عن “الإبصار الومضي”، وهو الشعور بوجود ومضات من الضوء.