شكرا لقرائتكم خبر عن علامات نفاذ فيروس كورونا إلى قلبك .. أبرزها الإرهاق وصعوبة التنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يؤثر فيروس كوروناعلى الرئتين فحسب، بل يدخل القلب أيضًا ويتركه في حالة صحية سيئة، حتى بعد تعافي الفرد تمامًا، ويجب أن تفهم الطرق التي يمكن أن يؤثر بها فيروس كورونا على القلب، فى هذا التقرير نتعرف على كيف يتسبب فيروس كورونا في حدوث مشاكل فى القلب.

رغم أن أمراض القلب كانت أحد المخاوف الصحية الرئيسية في العالم ، فقد أدى كورونا إلى تفاقم الحالة بشكل كبير، ووفقا لتقرير موقع " healthsite"، أبلغ معظم مرضى كوروناعن ارتفاع في مشاكل القلب والأوعية الدموية حتى بعد التعافي من عدوى الفيروس، وتظهر البيانات أن ما يقرب من 20 % من مرضى كورونا يعانون من أمراض القلب أثناء المرض أو بعد الشفاء.

كيف يؤثر مرض كورونا على القلب؟

يمكن أن يؤدي فيروس كورونا ، إلى إلحاق أضرار بالغة بالقلب في معظم الحالات، ووفقًا لأطباء القلب، فإن فيروس كورونا يؤثر على القلب بطريقتين: أولاً ، يسد الشريان التاجي ، وثانيًا يؤدي إلى ضعف عضلات القلب، ومع ذلك ، فإن الجزء المقلق مخصص لجميع الأشخاص الذين يعانون بالفعل من انسداد في قلوبهم.

وفي مرضى كورونا الذين لا يعانون من انسداد في القلب ، يمكن أن تتشكل جلطات دموية مفاجئة يمكن أن تؤدي في النهاية إلى نوبة قلبية أو أمراض قلبية حادة، كيف يحدث هذا؟ يشرح أطباء القلب أنه في حالة ضعف عضلات القلب ، لا يمكنها ضخ الدم ، ويصاب المرضى بضيق التنفس ، ويزيد خطر التعرض لنوبة.

يمكن أن تزيد بعض المضاعفات الصحية من فرصة مريض كورونا في الإصابة بمشكلة في القلب والسكتة القلبية، ووفقًا للخبراء، يتسبب فيروس كورونا في حدوث أمراض قلبية لمن هم فوق 60 عامًا ، ومع وجود شكل من أشكال الانسداد في شرايين القلب ، أو أمراض مشتركة مثل:

ارتفاع ضغط الدم

البدانة

داء السكري

التدخين

من هو المعرض لخطر الإصابة بأمراض القلب بسبب كورونا؟

وفقًا لدراسة حديثة نُشرت في مجلة Nature Medicine ، يمكن حتى للحالة الخفيفة من كورونا أن تزيد من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب والأوعية الدموية لمدة عام على الأقل بعد التشخيص.

ذكر الخبراء أيضًا أن معدلات العديد من الحالات، مثل قصور القلب والسكتة الدماغية ، كانت أعلى بكثير لدى الأشخاص الذين تعافوا من عدوى كورونا مقارنةً بالأفراد الذين لم يصابوا بالعدوى.

كما ذكر الخبراء أن الجسم يفرز عدة مواد كيميائية لمكافحة عدوى الفيروس عند دخول فيروس كورونا، هذه المواد الكيميائية مسؤولة عن إضعاف القلب إلى هذا المستوى حيث يصبح عرضة لأمراض مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية وما إلى ذلك ويمكن أن تضعف هذه أيضًا عضلات القلب مما يؤدي إلى تخثر الدم بين المرضى المصابين.

ألم في صدرك

صعوبة في التنفس

التعب الشديد والإرهاق

عدم انتظام ضربات القلب

علامات دخول كورونا إلى قلبك

يمكن أن تظهر حالتان صحيتان بسبب إصابة القلب بـكورونا:

أولاً ، يمكن أن يؤدي إلى التهاب عضلة القلب

ثانياً: تخثر الدم وتكون الجلطات الدموية طبيعية عند مرضى كورونا وهناك نوعان مختلفان من الجلطات الدموية - تجلط الأوردة العميقة والانسداد الرئوي (قد تشمل بعض الأعراض الأخرى: