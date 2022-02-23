خبر سار لمرضى السكري… تطبيق للهواتف يساعد بتوصيل الانسولين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ 16 دقيقة

أصبحت الهواتف الذكية تتحكم بشكل مباشر في حياة الإنسان، وأصبحت التكنولوجيا تلعب دورا مهما في حياة الفرد، لا بد أنها أصبحت جزءا أساسيا في إدارة حياة الفرد وصحته.

فدخلت الهواتف الذكية إلى جميع المجالات في حياتنا، وأصبح هناك تطبيقات لفعل أي شيءٍ يخطر في البال.

ومن بين أهم تلك المجالات، هي مجال الصحة والعلاج، حيث ان التطبيقات الصحية الموجودة في متاجر الهواتف الذكية تسعى لمساعدة المرضى على تسهيل حياتهم ومساعدتهم في مواجهة أمراضهم والتكيف معها.

وأخيراً، أضيفت ميزة جديدة إلى الهاتف الذكي وهي القدرة على توصيل جرعات الإنسولين.

وكانت إدارة الغذاء والدواء قد أجازت أول تطبيق يصلح لهواتف «آيفون» و«أندرويد» قادر على تقديم جرعات الإنسولين لمرضى السكري، حسب صحيفة (يو إس آي توداي).

وفي بيان لها، أكدت شركة “تانديم ديابيتس كير” أن تطبيق الهاتف المحمول الذي حصل على الإجازة، ويأتي مقترناً بمضخة إنسولين “إكس تو” من إنتاج الشركة، سيسمح لمرضى السكري بالحصول على جرعة الإنسولين مباشرة عن طريق هاتفهم الذكي.

وأعلنت الشركة أن هذه الميزة تستخدم لجرعات الإنسولين البلعي. وأوضحت منظمة “يوند تايب 1″ أن الإنسولين البلعي نوع من الإنسولين يجري تناوله للحيلولة دون ارتفاع الجلوكوز بعد تناول الوجبات.

من ناحيته، قال جون شيريدان، الرئيس والمدير التنفيذي لـ”تانديم ديابيتس كارين”: “يأتي تصريح إدارة الغذاء والدواء ليؤكد التزامنا بالابتكار وتجاه مجتمع مرضى السكري من خلال توفير واحد من أفضل التحسينات المطلوبة”. ويذكر أن التطبيق الذي أجازته إدارة الغذاء والدواء الأميركية سيتاح مجاناً عبر تحديث لـ”سوفت وير”. ولم تكشف الشركة عن موعد إطلاق التطبيق الجديد.

ويعتبر النمط الثاني من مرض السكري من أكثر الأمراض المزمنة شيوعاً، وذلك مع وجود أكثر من 32 مليون شخص مصاب به حول العالم. ولذلك تم تصميم تطبيق BlueStar Diabetes لكي يكون كطبيب مرافق للمريض على الدوام، فهو يساعد المرضى على إدارة مستوى السكر في دمهم على الدوام. كما يقوم بمتابعة قراءات السكر في الدم والاحتفاظ بسجل كامل لها لكي يتم تقييم حالة المريض بشكلٍ مثالي.

ويرى الأطباء والباحثون أن هذه التطبيقات تساعد المرضى على عيش حياة أكثر صحية، كما تقلل عدد الوفيات الناتجة عن تلك الأمراض. وهناك قائمة بأهم التطبيقات الصحية التي يجب الاطلاع عليها لما تقدم من فائدة كبيرة للمرضى.