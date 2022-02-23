إذابة شحوم البطن بسرعة

بيروت - نادين محمد - إذابة شحوم البطن هدف تنشده الغالبية من النساء. قد يبدو الأمر مستعصياً، ولكن الواقع يخالف ذلك تماماً! جل ما تحتاج له كل امرأة تعاني من شحوم متراكمة في منطقة البطن أن تتبع نظاماً صحياً متوازناً وتمارس بعض التمارين الرياضية، كذلك يمكنها الاستعانة بالطبيعة، من خلال مكونات، تمتلك خصائص مهمة تساعد على حرق الدهون وعلى تحفيز عملية الاستقلاب والتي تعرف بالأيض أو التمثيل الغذائي.

نظام صحي لـ إذابة شحوم البطن



أولى الخطوات وأهمها لإذابة شحوم البطن اتباع نظام غذائي صحي، يرتكز على ما يلي:

• تناول الفواكه، الخضراوات والحبوب الكاملة.

• اختيار الأطعمة الخالية من الدهون ومنتجات الألبان القليلة الدسم.

• تناول كمية معتدلة من الدهون الصحية الموجودة في الأسماك، المكسرات وبعض الزيوت النباتية .

• بالمقابل، يجب الامتناع عن تناول السكر المضاف والدهون المشبعة الموجودة في اللحوم ومنتجات الألبان العالية الدسم، مثل الجبن والزبدة.

• تجنب المشروبات والعصائر المحلاة واستبدالها بالماء.

• ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي أو مرتين في الأسبوع كحدٍّ أدنى، خاصة منها المشي، الجري، السباحة.

مشروبات لإذابة شحوم البطن



إلى ذلك يمكن تناول بعض المشروبات التي تساعد في إذابة شحوم البطن، ومنها:

الماء



هو أهم أنواع المشروبات والسوائل التي تساعد على إذابة شحوم البطن، فهو خالٍ من السعرات الحرارية، ينشط وظائف الكبد، المسؤول عن عملية الأيض، كما يمنح شعوراً بالامتلاء، ما يساعد في التخفيف من كمات الكعام المتناولة. ينصح بتناول 8 أكواب من الماء يومياً.

الزنجبيل



الزنجبيل من التوابل الحريفة التي ترفع درجة حرارة الجسم، ما يساعد في إذابة شحوم الجسم، خاصة تلك المتراكمة في البطن، فهو يمنع إنتاج هرمون الكورتيزول Cortisol المتسبب في زيادة الوزن، إذا تم تناوله كمشروب ساخن.

لإعداد مشروب الزنجبيل الساخن لإذابة شحوم البطن

• يوضع كوب من الماء مع ½ ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور على النار حتى الغليان.

• يرفع عن النار ويترك حتى يختمر لمدة 5 دقائق.

• يمكن إضافة القليل من العسل للتحلية.

• يتم تناول مشروب الزنجبيل لحرق الدهون قبل الوجبات أو بعدها.

الشاي الأخضر



يصنف الشاي الأخضر بأنه من أهم المشروبات التي تساعد على خسارة الوزن وإذابة الشحوم، خاصة منها شحوم البطن، وذلك استناداً لما أكدته العديد من الدراسات والأبحاث العلمية، إذ إنه غني بمضادات الأكسدة، من بينها ما يعرف بالكاتشين Catechin الذي يحفز عملية الأيض، وكذلك بالكافيين Caffeine الذي يرفع من مستوى الطاقة في الجسم.

• ينقع كيسان من الشاي الأخضر في كوب من الماء المغلي لمدة 5 دقائق.

• يضاف القليل من عصير الليمون، بضع وريقات من النعناع الطازج وملعقة من العسل.

• ينصح بتناول 3 إلى 5 أكواب من مشروب الشاي الأخضر هذا يومياً، ساخناً أو بارداً لإذابة شحوم البطن .

الماتشا



هو أحد أنواع الشاي الأخضر، لكنه يتفوق على الشأي الأخضر في معدل احتوائه على الكاتشين. مما يجعله أحد أفضل المشروبات لإذابة شحوم البطن.

• يوضع كوب من الماء على النار حتى الغليان.

• تضاف لنصف كمية الماء المغلي ملعقة صغيرة من مسحوق الماتشا.

• تمزج جيداً مع الماء لمدة 3 إلى 5 دقائق لتتشكل رغوة مع فقاعات صغيرة.

• بعد ذلك، تسكب الكمية المتبقية من الماء.

• ينصح بتناول 3 إلى 5 أكواب منه يومياً.

خل التفاح



بدوره خل التفاح يساعد على إذابة شحوم البطن، وذلك من خلال قدرته على تحفيز عملية الاستقلاب وتسريع عملية الهضم، كما يعتبر مكوناً كابحاً للشهية، لكن بالمقابل، يجب استشارة الطبيب في حال تناول أدوية لخفض ضغط الدم المرتفع أو في حال الإصابة بمرض السكري، كما ييجب تناوله مخففاً بالماء، لأن حموضته تضر بمينا الأسنان.

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