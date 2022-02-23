شكرا لقرائتكم خبر عن “المفيد لقلبك جيد لعقلك”.. دراسة تكشف عن وصفة سهلة لذاكرة أفضل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكدت دراسة جديدة على منافع ممارسة الرياضة، لتحسين الذاكرة، لا سيما عند التقدم في العمر.

وتوصلت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة “كوميونيكشنز ميديسن”، إلى أن الاستمرار في ممارسة الرياضة مع التقدم في العمر، يسهم في تحسن الذاكرة العرضية (ذاكرة أحداث السيرة الذاتية، وهي مجموعة من التجارب الشخصية السابقة التي وقعت في وقت ومكان معين).

واعتبرت كبيرة الباحثين في الدراسة سارة أجيان، من قسم الصحة السريرية والبيولوجية في جامعة بيتسبرغ الأميركية، أن المشي من أهم أنواع الرياضة بالنسبة للذاكرة، كما أنه يحد من التوتر ومفيد لصحة الدماغ.

وأضافت أجيان: “كانت ممارسة الرياضة 3 مرات في الأسبوع كافية لرصد تحقيق فوائد. يبدو أن جني هذه الفوائد في الذاكرة العرضية يستغرق حوالي 4 أشهر”، حسبما نقلت وكالة أنباء “يونايتد برس إنترناشونال”.

واختتمت أجيان قائلة إن “كل ما هو مفيد لقلبك جيد لعقلك.”