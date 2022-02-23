شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب.. يجب الحفاظ على تناول موزة واحدة يوميًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف خبراء التغذية أن تناول موزة واحدة بشكل يومي يساعد كثيرًا في سهولة الهضم ومحاربة البكتيريا الضارة.

وأوضح الخبراء حسب، “ميديك فوروم” أن تناول موزة واحدة كل يوم مفيد لعدة أسباب منها:

1 – غني بالبكتين المفيد للهضم:

تناول موزة واحدة يوميًا يحل مشكلات الجهاز الهضمي الناتجة عن نقص العناصر الغذائية والمغنيسيوم والبوتاسيوم ويعالج حرقة المعدة.

2 – الموز يوفر الطاقة:

بعد تناول موزة واحدة ترتفع مستويات السكر في الدم، حيث يتم دمج الفركتوز مع الألياف القابلة للذوبان ما يوفر طاقة اكبر للجسم.

3 – به هرمون السعادة:

تناول الموز يؤدي إلى تحسين الحالة النفسية، حيث يحتوي على التربتوفان وهو حمض أميني يتحول إلى “هرمون السعادة” السيروتونين ما يساعد في تحسين المزاج.

4 – حماية من الأمراض:

أكد الخبراء أن الموز يحتوي على مادة تقلل الإجهاد التأكسدي، وبالتالي تقلل خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي، بما في ذلك مرض ألزهايمر، وله تأثير مفيد على ضغط الدم.