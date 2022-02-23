شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح تساعدك فى إنقاص الوزن بعد سن الخمسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصعب في الكثير من الأحيان التخلص من الوزن الزائد بعد بلوغ سن الـ50، فالتقدم بالعمر قد يتسبب في حدوث تدهور لصحة الجلد والعظام والعضلات، ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى مشاكل في إدارة الوزن.

ومن أجل إنقاص الوزن، يجب أن يفي الجسم بمتطلبات معينة، قد يشمل بعضها:

النشاط البدني

الظروف الصحية الأساسية

وظائف جسدية

حيث يلعب التمثيل الغذائي دورًا مهمًا في تنظيم وزن الجسم، ومع ذلك، يميل معدل الأيض إلى التباطؤ مع تقدم العمر، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن أو سوء إدارة الوزن الذي يمكن أن يكون ضارًا بالعظام والقلب والدماغ.

إنقاص الوزن بعد 50

وفقا لموقع " times news " فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها إنقاص الوزن بعد سن الخمسين:

تحدث إلى اختصاصي التغذية والمدرب:

اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة مهمان للغاية لفقدان الوزن بغض النظر عن العمر، ومع ذلك ، فإن أي تغييرات مفاجئة في النظام الغذائي والنشاط البدني ليست خطوة حكيمة بعد الخمسينيات، تأكد من استشارة اختصاصي التغذية والمدرب قبل إجراء أي تغييرات كبيرة على النظام الغذائي.

تناول كميات أقل من الطعام:

يجب تجنب تناول الطعام خارج المنزل عند العمل على نظام غذائي لفقدان الوزن.

كن في حالة حركة:

قد لا يزود الجسم المتقدم بالشيخوخة الفرد بالطاقة والقوة الكافيين ليظل نشيطًا بدنيًا، ومع ذلك، عند محاولة إنقاص الوزن، فإن الخمول البدني هو رفاهية لا يستطيع المرء تحملها، بصرف النظر عن التسبب في مزيد من التدهور في العظام والمفاصل والعضلات وأجزاء أخرى من الجسم ، فإن أسلوب الحياة غير المستقر وغير الصحي سيكون له تأثير ضار طويل المدى على الصحة العامة.

تكوين الجسم مهم:

يتكون جسم الإنسان من الدهون والعضلات التي تساهم في زيادة الوزن، وعند محاولة إنقاص الوزن، يجب التركيز على التخلص من الدهون الزائدة وبناء العضلات، علاوة على ذلك ، يجب أن يهدف المرء إلى الوصول إلى وزن صحي، وليس رقمًا معينًا.

احصل على قسط كافٍ من الراحة:

هل تحصل على قسط كافٍ من النوم؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فمن الممكن أن تعرض وزنك للخطر، النوم ضروري لضمان حصول الجسم على قسط كافٍ من الراحة ليعمل في المستوى الأمثل، سواء كان ذلك عقليًا أو جسديًا. عند العمل على خطة إنقاص الوزن، يجب أن يضمن الأفراد الحصول على 6-8 ساعات من النوم المتواصل يوميًا.