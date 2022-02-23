شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن جفاف الفم.. الأسباب وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جفاف الفم يعد مشكلة يعاني منها البعض، فهو حالة لا تستطيع الغدد اللعابية في الفم إنتاج ما يكفي من اللعاب لإبقائه رطبًا، ويحدث الجفاف عادة بسبب الآثار الجانبية لبعض الأدوية أو مشاكل الشيخوخة أو نتيجة العلاج الإشعاعي للسرطان.

ووفقا لموقع " Onlymyhealth " سنتعرف على كل ما يخص مشكلة جفاف الفم.

ما هو جفاف الفم؟

جفاف الفم مشكلة يتعرض للإصابة بها البعض عندما لا تستطيع الغدد اللعابية في الفم إنتاج ما يكفي من اللعاب لإبقائه رطبا، أو بسبب الآثار الجانبية لبعض الأدوية.

وأشار التقرير، أن اللعاب يحسن من قدرتك على التذوق ويجعل من السهل مضغه وابتلاعه، علاوة على ذلك، فإن الإنزيمات الموجودة في اللعاب صديقة لعملية الهضم، ويمكن أن تتراوح قلة اللعاب وجفاف الفم من كونها خفيفة إلى عدو لصحتك العامة بشكل عام.

ما هي أعراض جفاف الفم؟

إذا كنت لا تفرز ما يكفي من اللعاب، فستلاحظ بالتأكيد مجموعة محددة من العلامات والأعراض أو بعضها في معظم الأوقات، تشمل العلامات الرئيسية لجفاف الفم:

جفاف أو لزوجة في الفم

صعوبة في المضغ والتحدث والبلع

رائحة كريهة للفم

جفاف أو التهاب الحلق

صوت أجش

لسان جاف

اختلاف في حاسة التذوق

لعاب سميك.

ما هي أسباب الإصابة بجفاف الفم؟

يحدث جفاف الفم في الغالب عندما لا تنتج الغدد اللعابية في فمك ما يكفي من اللعاب لإبقاء فمك رطبًا، قد لا تعمل هذه الغدد بشكل صحيح بسبب:

الشيخوخة

تناول أدوية معينة

تلف العصب

معالجة السرطان

استخدام التبغ والكحول

اعتلالات صحية أخرى (السكتة الدماغية ، السكري ، القلاع الفموي ، إلخ)

ما هي طرق تشخيص جفاف الفم؟

لتشخيص ومعرفة سبب جفاف فمك، سيسألك الطبيب عن تاريخك الطبي وجميع الأدوية التي تتناولها، بما في ذلك الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، ويفحص فمك بشكل صحيح.

في بعض الأحيان، قد تحتاج إلى فحوصات الدم، والتصوير بالأشعة على الغدد اللعابية، هناك اختبارات تقيس كمية اللعاب التي ينتجها فمك لتحديد السبب الدقيق لفمك الجاف، إذا اكتشف طبيبك سبب جفاف فمك وهو متلازمة شوغرن، فقد تكون هناك حاجة لأخذ خزعة من الغدد اللعابية في شفتك لإجراء مزيد من الاختبارات.

​ما هي طرق علاج جفاف الفم؟

يعتمد علاجك على سبب جفاف فمك، تشمل خيارات العلاج الشائعة لجفاف الفم ما يلي:

1. ترطيب الفم

قد يكون ترطيب فمك هو العلاج المفضل الأول لجفاف الفم، يمكن أن تشمل هذه الأدوية غسول الفم بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية، واللعاب الاصطناعي أو المرطبات لترطيب فمك، يمكن أن تكون غسولات الفم المصممة خصيصًا لجفاف الفم فعالة للغاية، يمكنهم أيضًا توفير الحماية ضد تسوس الأسنان.

2. تغيير الأدوية

إذا قال طبيبك أن بعض الأدوية هي سبب رئيسي وراء جفاف الفم، فستكون طريقة العلاج هي تعديل جرعتك أو إعطائك دواء آخر مناسب ولا يسبب جفاف الفم.

3. حماية الأسنان

حماية أسنانك مهمة لعلاج السبب الكامن وراء جفاف الفم، للتحكم في التسوس، قد يلائمك طبيب الأسنان لصواني الفلورايد، التي تمتلئ بعد ذلك بالفلورايد لتتلف على أسنانك طوال الليل، قد ينصحك أيضًا باستخدامه أسبوعيًا وشطفه لمنع تسوس الأسنان.

4. الدواء

قد يصف طبيبك أيضًا الأدوية التي يمكن أن تحفز إنتاج اللعاب، يستخدم هذا الخيار في الغالب في حالات جفاف الفم الشديد، في المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة ، حتى التغييرات البسيطة في نمط الحياة والعلاجات المنزلية يمكن أن تساعد في التعامل مع هذه الحالة.