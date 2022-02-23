شكرا لقرائتكم خبر عن احذر هذه الأنواع من الشاي.. تسبب ارتفاع ضغط الدم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت دراسة حديثة، أن هناك أنواع من مشروب الشاي يمكن أن تسبب في ارتفاع ضغط الدم بعد فترة وجيزة من الشرب.

وأوضحت أن ارتفاع ضغط الدم هو حالة منهكة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقابلية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبة القلبية والسكتة الدماغية.

وحذرت الدراسة من أن نوعين شائعين من الشاي يمكن أن يتسببا في ارتفاع حاد في ضغط الدم خلال دقائق من تناولهما، مؤكدة ضرورة مراقبة قراءات ضغط الدم بشكل مستمر، حسب “سبوتنيك”.

وأكدت أن بعض أنواع الشاي قد تسبب زيادة مؤقتة في ضغط الدم، ويرجع ذلك أساسًا إلى محتواها من الكافيين.

وأثبتت الدراسة زيادة كبيرة في ضغط الدم، بعد فترة وجيزة من شرب الشاي الأخضر والأسود بالتحديد.

وأشارت إلى أن ارتفاع الضغط الملحوظ بعد شرب الشاي تتجاوز الزيادة عند من يشربون القهوة، مؤكدة أن الكافيين الموجود في الشاي الأخضر يمكن أن يرفع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون اصلًا من ارتفاع الضغط.