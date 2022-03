شكرا لقرائتكم خبر عن عادات صحية احرص عليها كل صباح لإنقاص الوزن.. منها الجلوس فى ضوء الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصباح هو أكثر الأوقات أهمية، ويبدأ البعض صباحهم بفنجان من الشاي أو القهوة، بينما يبدأ آخرون بممارسة الرياضة، ويمكن أن تؤثر العادات التي تفعلها صباحاً على إنقاص الوزن، في هذا التقرير نتعرف على عادات الصباح التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن بسرعة، بحسب موقع "health".

ووفقًا لبحث من جامعة نورثمبريا البريطانية، يمكن للناس أن يحرقوا ما يصل إلى 20 %أكثر من دهون الجسم من خلال ممارسة الرياضة في الصباح على معدة فارغة، ذلك لأنه على معدة فارغة يزداد إنتاج الطاقة ويبدأ الجسم في حرق دهون الجسم، وهذا يساعد على فقدان الدهون بشكل أسرع.

فيما يلي عادات الصباح التي يمكن أن تعزز رحلة إنقاص الوزن:1- استيقظ مبكرا

احصل دائمًا على قسط كافٍ من النوم إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن إلى جانب ذلك الاستيقاظ والنوم مبكراً من أهم النصائح لفقدان الوزن.

استيقظ واتبع روتينك الصباحي لبدء يومك عن طريق تجنب الهاتف، وإعداد وجبة فطور صحية، والاستعداد لليوم سيساعدك التمتع ببداية صحية على الاستمرار طوال اليوم.

2. اجلس في ضوء الشمس

بصرف النظر عن الحفاظ على قوة العظام، فإن فيتامين أشعة الشمس ضروري أيضًا لفقدان الوزن اذهب إلى الفراش مبكرًا وعندما تستيقظ، اجلس في ضوء الشمس لبضع دقائق لتحصل على فيتامين د الطبيعي سيساعدك هذا على الشعور بمزيد من النشاط والصحة، بالإضافة إلى الحفاظ على التغيرات الهرمونية على المسار الصحيح، مما يساعد في إنقاص الوزن.

3. ممارسة الرياضة

وفقًا لدراسة في مجلة Medicine and Science in Sports and Exercise ، فإن النساء اللواتي يمارسن الرياضة في الصباح يملن إلى فقدان المزيد من الوزن ويقل تشتيت انتباههن عن الطعام وأن يتبعوا نظامًا غذائيًا صحيًا فقط.

يمكن أن تؤدي ممارسة التمارين الرياضية في الصباح بانتظام إلى زيادة فقدان الوزن، مما يساعد جسمك على العمل بشكل صحيح ويجلب الرشاقة والطاقة إلى الجسم.

4. اشرب الكثير من الماء

لا ترتكب خطأ إهمال الماء في الصباح مشروبك الأول مهم حقًا الماء ضروري للوظيفة البيولوجية ، ويعزز التمثيل الغذائي ويطرد السموم من الجسم - وهذا يسمح لجسمك بحرق المزيد من السعرات الحرارية إلى جانب ذلك الماء يحافظ على رطوبة الجسم، ويجعلك أقل جوعًا يمكنك إما شرب الماء العادي أو ماء الليمون على الرغم من أن ماء الليمون يعد خيارًا أفضل إذا كنت تحاول إنقاص الوزن.

4. تناول وجبة فطور غنية بالبروتين

بغض النظر عن مدى انشغال صباحك، لا تفوت وجبة الإفطار وتناول وجبة الإفطار الغنية بالبروتين لأنه بصفتك شخصًا يتبع نظامًا غذائيًا ، فإن ما تأكله مهم حقًا والنظام الغذائي الغني بالبروتين يساعد على كبح الشهية وزيادة التمثيل الغذائي إلى جانب ذلك ، يساعد البروتين أيضًا في بناء عضلاتك والحفاظ على جسمك أقوى يمكنك تناول البيض، والحليب ، والجبن ، والعدس ، واللوز ، والفول السوداني ، والزبادي اليوناني.

5. قم بوزن نفسك

للحصول على أفضل نتيجة، قم بوزن نفسك بشكل صحيح عندما تستيقظ في الصباح يساعدك تحديد وزنك كل صباح على فهم روتينك وأنشطتك التي تساعدك على إنقاص الوزن والتي لا تساعدك في الواقع ، تشير دراسة نُشرت في عام 2016 في مجلة أكاديمية التغذية وعلم التغذية أن أخصائيى الحميات الذين يزنون أنفسهم يوميًا يفقدون وزنًا أكثر بثلاث مرات مقارنة بالأشخاص الذين يزنون أنفسهم بشكل أقل تكرارًا.