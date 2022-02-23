شكرا لقرائتكم خبر عن الفوائد الصحية للقرفة.. تحمى من مرض السكرى وتعالج مشاكل البشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القرفة من التوابل الثمينة التي لها العديد من الفوائد الصحية وقد تم استخدامها في العلوم الحديثة، وتستهلك القرفة من قبل غالبية الناس، ويمكن استخدام هذه التوابل في الطعام والأدوية وبعض التطبيقات الأخرى للاستفادة من فوائدها للجلد وصحة القلب وأجزاء أخرى من الجسم، كما أن للقرفة أيضًا خصائص مضادة للالتهابات وعلاجية يمكن استخدامها في علاج الأمراض، ووفقًا لتقرير موقع "Onlymyhealth"، تعرف على الفوائد الصحية للقرفة في نظامك الغذائي.

فيما يلى .. 6 فوائد صحية للقرفة 1. القرفة لها خصائص طبية

يمكن استخدام مسحوق القرفة في العديد من العلاجات الطبية لما لها من تأثيرات مضادة للالتهابات، تساعد على محاربة العدوى وإصلاح الأضرار التي لحقت بالأنسجة.

2. القرفة مفيدة لصحة الجلد

تحتوي القرفة أيضًا على الكثير من مضادات الأكسدة التي تستخدم لصحة خلايا الجلد الضارة من الجذور الحرة، كما تساعد على التئام الجروح.

3. تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية

النوبة القلبية هي أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للوفاة المبكرة لدى الأشخاص، ويمكن أيضًا تقليل مرض السكري من النوع 2 والسيطرة عليه بمساعدة إضافة القرفة إلى نظامك الغذائي، وكذلك خفض مستويات ضغط الدم المرتفع والكوليسترول أيضًا، حيث وفقًا لبعض الدراسات الحديثة، وجد أن للقرفة أيضًا تأثيرات إيجابية على خفض ضغط الدم والوقاية من النوبات القلبية.

4. يحسن حساسية هرمون الأنسولين

الأنسولين هرمون مهم وخاصة لمن يعانون من مرض السكري، ويمكن أن يساعد في تنظيم هرمونات الأنسولين التي يمكن أن تحسن التمثيل الغذائي ومستويات الطاقة في الجسم، يمكن أيضًا استخدام القرفة لنقل السكر في مجرى الدم إلى أجزاء مختلفة من خلايا الجسم.

5. القرفة لها تأثيرات مضادة لمرض السكر

القرفة مفيدة لخفض مستويات السكر في الدم في الجسم، ولها خصائص يمكن استخدامها لتقليل كمية الجلوكوز فى مجرى الدم بعد الوجبات، وتحتوي القرفة أيضًا على العديد من إنزيمات الجهاز الهضمي التي يمكن استخدامها لتفكيك الكربوهيدرات في الجهاز الهضمي الذي يوفر عملية هضم سلسة، كما أنها تحسن مستويات الجلوكوز، وللقرفة تأثيرات مضادة لمرض السكر التي يمكن أن تخفض مستويات السكر في الدم.

6. فوائد القرفة للبشرة

يمكن أيضًا استخدام القرفة لعلاج بعض المشاكل الجلدية، مثل تقليل البثور وحب الشباب من البشرة، كما أن التأثيرات المضادة للالتهابات يمكن أن تمنعك أيضًا من التسبب في الجفاف والالتهابات، ويمكن استخدام القرفة على شكل معجون عن طريق مزجها ببعض الماء وتطبيقها على البشرة من أجل ترطيبها.