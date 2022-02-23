لهذه الأسباب لا يجب استخدام زجاجات المياه البلاستيكية مرة أخرى

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ 18 دقيقة

يستخدم الكثير منا زجاجات المياة البلاستيكية القابلة للاستخدام مرة أخرى، وقد يأخذها معه إلى العمل أو المدرسة، أو عندما نتوجه للجرى، ولكن يبدو أنه يضر جسمك أكثر مما ينفع، ربما يكون هذا الطعم الغريب للماء في زجاجة بلاستيكية علامة تحذير بالنسبة لنا.

اكتشف اثنان من الكيميائيين من جامعة كوبنهاجن مئات المواد الكيميائية في مياه الصنبور مخزنة في زجاجات بلاستيكية قابلة لإعادة الاستخدام لمدة 24 ساعة، وكثير منها يحتمل أن يكون ضارًا بصحة الإنسان، وتُعرف بعض هذه المواد الكيميائية باسم المواد المسببة لاضطرابات الغدد الصماء والمواد المسرطنة.

وفقا لموقع “Science Daily” تم اكتشاف أكثر من 400 مادة مختلفة من الزجاجة البلاستيكية وأكثر من 3500 مادة من صابون غسالة الأطباق، جزء كبير من هذه المواد لم يتم التعرف عليه بعد ، في حين أن سمية 70 في المائة على الأقل من المواد الكيميائية المحددة لا تزال غير معروفة.

المواد السامة الموجودة في الماء

من بين المواد السامة الموجودة في الماء، فإن المواد البادئة للصور هي أكثر المواد التي تزعج الباحثين. تُعرف هذه المواد بأنها مسببة لاضطرابات الغدد الصماء ومسببات للسرطان، بالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون مجموعة متنوعة من ملينات البلاستيك ومضادات الأكسدة وعوامل الإطلاق المستخدمة في تصنيع البلاستيك، بالإضافة إلى ثنائي إيثيل تولواميد(DEET) ، المعروف باسم المادة الفعالة في رذاذ البعوض، في الماء.

وفقًا للمؤلف الأولTisler ، فإن أكثر المواد السامة التي حددوها جاءت بعد الزجاجة في غسالة الصحون، وذكر الباحث أن هذا على الأرجح لأن الغسيل يؤدي إلى تآكل البلاستيك وبالتالي يزيد من الترشيح.

ومع ذلك ، لم يستنتج الباحثون أن الماء في الزجاجات ضار بالصحة ، حيث أشار تيسلر إلى أن التقييمات السمية للمواد لم تكتمل بعد.

استخدم زجاجة من الزجاج أو الفولاذ المقاوم للصدأ

قال البروفيسور كريستنسن وزميله الباحث تيسلر إنهما سيستخدمان زجاجة زجاجية أو من الفولاذ المقاوم للصدأ عالية الجودة في المستقبل.

ونقل عن كريستنسن قوله: “نحن نهتم كثيرًا بالمستويات المنخفضة من المبيدات الحشرية في مياه الشرب لدينا. ولكن عندما نصب الماء في وعاء لنشرب منه ، فإننا نضيف بلا تردد مئات أو آلاف المواد إلى المياه بأنفسنا”.

اقترح الكيميائيون أن غالبية المواد التي تم العثور عليها حدثت عن غير قصد إما أثناء عملية الإنتاج أو أثناء الاستخدام.

ومع ذلك ، فقد سلطوا الضوء على الحاجة إلى معايير تنظيمية وتصنيع أفضل لمصنعي الزجاجات البلاستيكية القابلة لإعادة الاستخدام.