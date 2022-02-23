نحافة الوجه قد تدلّ على بعض الأمراض

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يعتبر الكثير أن نحافة الوجه أمر مزعج، حيث إن الوجه النحيل قد يجعل صاحبه يبدو أنحف مما يرغب، خاصة إذا كان الشخص يمتلك جسماً نحيلاً في الأصل، ولهذا قد نجد أن الكثيرين يرغبون بإيجاد طرق لعلاج نحافة الوجه، فيلجأ البعض إلى طرق غير طبيعية كالبوتوكس والفيلر لتثمين الوجه، فيما ينصح بعض الأطباء بزيادة وزن الجسم كله لتسمين الوجه.

فزيادة الوزن تحسن من صحة الإنسان بشكل عام، إلا أنه في الحقيقة قد لا تعتبر هذه الطريقة حلا مضمونا للحصول على وجه ممتلئ، إلا في حال لم تكن تلك الزيادة عشوائية، بل هدفها الوصول إلى الوزن الصحيِ والسليم، فحينها سيمتلئ الوجه، ويتحسن لون البشرة كذلك.

ومن جهة أخرى، أكدت العديد من الأبحاث أن نحافة الوجه تعد علامة على الإصابة أو عرضة للإصابة ببعض الأمراض.

وأكد التقرير المنشور عبر موقع “WEBMED”، أن نحافة الوجه تعد علامة تحذيريه في بعض الأحيان على إصابتك ببعض الأمراض، ومنها:

-مشاكل في الجهاز الهضمي:

قد يكون نحافة الوجه علامة على إصابتك بمرض كرون، ومشاكل في القولون، والسبب عدم قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية التي يحتاجها على مدار اليوم.

-علامة على الإصابة بالسرطان:

عند الإصابة بمرض السرطان الخبيث نجد أن المصابين تقل لديهم الرغبة في تناول الطعام، وتقليل الشهية، ويفقدون نسبة عالية من أوزانهم بشكل عام، ويتعرضون لنحافة الوجه.

-علامة على القلق والاكتئاب:

نجد أن نسبة كبيرة من الأشخاص المصابين بالقلق والاكتئاب يتعرضون لنحافة شديدة في الوجه، والسبب هو حدوث اضطرابات نفسية تتسبب في عدم الرغبة فى تناول الطعام.

-نقص نسبة الكولاجين:

نقص نسبة الكولاجين في البشرة يعد من أسباب التعرض لوجه نحيف.